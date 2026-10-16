Ринат Садыков ознакомился с ходом капремонта соцобъектов в Лисичанске и Рубежном

Фото: пресс-служба вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков ознакомился с ходом капитального ремонта станции скорой медицинской помощи в Рубежном и будущего Центра семьи в Лисичанске. Во время объезда внимание уделили не только выполнению строительных работ, но и условиям, необходимым для их продолжения в сложной оперативной обстановке.

Фото: пресс-служба вице-премьера РТ Рината Садыкова

На станции скорой помощи в Рубежном завершены кровельные работы, установлены окна и проведен косметический ремонт автобоксов. Продолжается монтаж инженерных сетей и электрики, начались внутренние отделочные работы, завершаются фасадные работы. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.

В Лисичанске на здании будущего Центра семьи завершается монтаж кровли и продолжаются фасадные работы. На втором этаже выполнена отделка стен, подготовлены основания полов под финишное покрытие. В ближайшее время строители приступят к работам на первом этаже и обустройству входной группы.

Фото: пресс-служба вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Сегодня строители Татарстана работают в Лисичанске и Рубежном в непростых условиях. К сожалению, участились атаки БПЛА, которые наносят значительный ущерб городской инфраструктуре, жилым зданиям и автотранспорту. Оперативная обстановка требует от нас особого внимания к работе подрядных организаций и готовности своевременно помогать в решении возникающих задач – от доставки строительных материалов до обеспечения необходимых условий для работы специалистов и взаимодействия с местными органами власти. Очередной объезд объектов был посвящен в том числе этим вопросам», – рассказал Садыков.

Фото: пресс-служба вице-премьера РТ Рината Садыкова

Он отметил положительный настрой коллег.

«Их работа вызывает чувство гордости, а сами они являются надежной опорой в реализации инфраструктурных проектов Татарстана на территории ЛНР», – подчеркнул вице-премьер РТ.