Минниханов: ВШН и ТатНИПИнефть вместе решают научные и производственные задачи

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Высшая школа нефти и ТатНИПИнефть совместно решают научно-образовательные и производственные задачи. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» и Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В мероприятии также приняла участие глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.

По словам Минниханова, тесное взаимодействие университета и института представляет собой уникальный для России пример интеграции научных исследований, разработок и подготовки специалистов.

«70 лет назад история большой татарстанской нефти только начиналась. И уже тогда было ясно – без собственной научной мысли и своих специалистов развитие невозможно. Институт ТатНИПИнефть стал ключевым интеллектуальным звеном, который обеспечил технологический суверенитет нашей нефтедобывающей промышленности. За этими десятилетиями стоят тысячи решенных научно-практических проблем, новые методы разработки месторождений, внедрение передовых технологий бурения и добычи углеводородного сырья, интеллектуальная опора всей нефтяной отрасли республики», – подчеркнул Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он также отметил, что в Высшей школе нефти создана система практикоориентированного обучения, в которой теория тесно связана с производством. Выпускники университета получают подготовку, позволяющую им работать по специальности без дополнительного обучения.

Минниханов обратил внимание на совместные научно-исследовательские проекты ученых университета и института, к которым привлекают студентов. Результатами этой работы становятся патенты, рационализаторские предложения, научные публикации и диссертации.

«Поздравляю коллективы Высшей школы нефти и ТатНИПИнефть с юбилеем. Отдельные слова благодарности – ветеранам университета и института, заложившим традиции, которые мы сегодня бережно храним и развиваем», – добавил Раис Татарстана.

В завершение мероприятия Рустам Минниханов вручил сотрудникам университета и института государственные награды за значительный вклад в развитие нефтяной промышленности.