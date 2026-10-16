КГМУ планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями Индии

Казанский государственный медицинский университет планирует расширять сотрудничество с образовательными и технологическими учреждениями Индии. Об этом заявил ректор КГМУ Айрат Фаррахов на сессии «Подготовка кадров в сфере здравоохранения для Индии» II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.

«Мы гордимся тем, что Россия и Индия всегда были близки, и нас радует, что лидеры наших государств имеют теплые и дружеские взаимоотношения. Мы будем развивать международные обмены студентами. В Казанском государственном медицинском университете сейчас обучаются представители 48 государств. Очень сплоченные студенты из Индии. Мне нравится их взаимная поддержка, то, каким образом они интегрированы в наш город, университет», – рассказал он.

Фаррахов отметил, что около 39 тыс. студентов из Индии сейчас получают высшее образование в России, в том числе около 30 тыс. человек – в медицинских вузах. В Татарстане за последние шесть лет количество студентов из Индии в общем контингенте иностранных граждан увеличилось в 1,6 раза.

По его словам, в этом году в КГМУ учится 1099 граждан Индии, что составляет 50% от контингента иностранных студентов, обучающихся по всем специальностям.

«Сохраняя качественное образование, делаем ставку на развитие науки, совместных научных проектов. Это позволит развивать суверенитет наших государств, улучшить взаимодействие между нашими странами. С помощью наших выпускников, бизнеса Индии и России мы создадим новые возможности для развития научных исследований, межгосударственных проектов. Кроме того, наша стратегия заключается в том, чтобы стать центром не только подготовки студентов, но и переподготовки врачей», – подчеркнул ректор КГМУ.

Обучение граждан Индии в Казанском государственном медицинском университете проводится с 2003 года. Первый выпуск из 34 человек состоялся в 2009 году. Всего состоялось 18 выпусков, дипломы получили более 1,2 тыс. специалистов – граждан Индии.

Основной выбираемой представителями Индии специальностью является «Лечебное дело» с обучением на английском языке.