«Двух жизней не дано»: как из-за халатности родителей дети гибнут на дорогах РТ

За жизнь и здоровье ребенка в теории полностью отвечает взрослый, однако на деле не всегда так. За девять месяцев на дорогах Татарстана погибли 244 человека, из них 14 – дети. В большинстве своем это пассажиры авто. А еще детей пускают за руль питбайков и автомобилей, в Сети вовлекают в преступления и обманывают, предлагая игровые рубли.





Рустем Гарипов: «В прошлом году из 15 погибших детей 13 были пассажирами. В этом году из 14 погибших 13 – это пассажиры»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дети в такой ситуации ничего не решают, даже ремень безопасности за них пристегивают взрослые»

Накануне осенних каникул в МВД Татарстана говорили об ответственности родителей за детей и за правонарушения, которые они совершают. За 9 месяцев этого года на дорогах республики произошло больше 2,2 тысячи ДТП, в которых 244 человека погибли и 2,6 тысячи получили травмы.

«С участием детей зарегистрировано 358 ДТП, в которых 14 детей погибли и 381 ребенок получил ранения. Количество ДТП увеличилось на четыре, число погибших – на три, число раненых сократилось на восемь. На протяжении двух лет особую тревогу вызывает аварийность с участием детей-пассажиров. В прошлом году из 15 погибших детей 13 были пассажирами. В этом году из 14 погибших 13 – это пассажиры», – рассказал Главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Больше половины таких ДТП случаются по вине водителей, которые выезжают на встречную полосу, неправильно выбирают дистанцию и превышают скорость.

«Дети в такой ситуации ничего не решают, даже ремень безопасности за них пристегивают взрослые. Как мы много раз говорили, они заложники этой ситуации», – добавил Рустем Гарипов.

Одно из страшных ДТП с детьми произошло 24 июля в Зеленодольском районе РТ. 30-летний водитель без прав не справился с управлением, влетел в дорожный знак и дерево, после чего автомобиль загорелся. Водитель и пятеро пассажиров погибли на месте, четверо из пассажиров были подростками. Выжить удалось только 15-летнему парню, его с травмами госпитализировали.

«Все участники ДТП были из Марий Эл и ехали в Зеленодольск. У нас возникал вопрос и на тот момент, и на сегодняшний день он возникает: что дети делали с данным взрослым человеком в этом автомобиле?» – отметил Рустем Гарипов.

Фото: © Прокуратура РТ

«Мать за несколько минут до аварии взяла младенца на руки, чтобы покормить, и он погиб в ДТП»

«Татар-информ» рассказывал, что 2 октября на трассе в Татарстане произошла трагедия с ребенком – столкнулись две «Лады». Погибли водитель одного из автомобилей и маленький пассажир. 52-летний водитель «Лады Калины» ехал по трассе в Чистопольском районе РТ и вез двоих пассажиров – трехмесячного ребенка в детском кресле и его мать. Женщина решила покормить малыша и взяла его на руки. В этот момент «Лада Калина» выехала на встречку и столкнулась с «Ладой Вестой». Водитель «Лады Калины» и ребенок скончались на месте.

«В момент ДТП ребенок находился вне удерживающего устройства. По словам матери, она буквально за несколько минут до аварии взяла его на руки, чтобы покормить. Уважаемые взрослые, в очередной раз призываю всех нас быть предельно внимательными и осторожными, в особенности при перевозке детей в салоне автомобиля», – обратился Рустем Гарипов.

С участием детей-пешеходов произошло 135 ДТП, в которых 138 детей получили травмы различной степени тяжести. Так, например, в этом месяце в Елабуге водитель сбил десятилетнюю девочку, которая переходила дорогу на красный. Ребенка с травмами доставили в больницу.

«Торопясь на работу, на учебу, люди перебегают дорогу в неположенных местах, не задумываясь, что, во-первых, нарушают правила дорожного движения, во-вторых, создают аварийную ситуацию, а самое главное – рискуют жизнью. Переходить проезжую часть нужно с осторожностью, даже там, где есть пешеходный переход или светофор. Только на зеленый сигнал, убедившись, что все автомобили вас пропускают. Здесь не работает привычное авось и мнимая уверенность, что водитель просто обязан вас пропустить», – подчеркнул Рустем Гарипов.

Отдельно он остановился на световозвращающих элементах на одежде детей и взрослых. Их применение в разы снижает риск наезда на пешехода, поскольку у водителя появляется дополнительное время на принятие правильного решения.

«Особенно актуально это в осенне-зимний период, когда световой день сокращается. Сегодня подростки считают немодным ношение световозвращающих элементов. Но я призываю вас как родителей покупать одежду и обувь со световозвращающими вставками. Этот простой элемент может сохранить жизнь вашего ребенка», – подчеркнул он.

«Покупая питбайки, взрослые ставят под угрозу жизнь и здоровье собственных детей»

Особенную тревогу у экспертов вызывает рост числа аварий, в которых дети выступали в роли водителей. За 9 месяцев произошло 20 таких ДТП, два ребенка погибли и 19 получили травмы.

«Татар-информ» сообщал, что 20 мая в Высокогорском районе, недалеко от ЖК «Прованс», 17-летний водитель мотоцикла пытался обогнать автомобиль, не справился с управлением, наехал на бордюр, мотоцикл опрокинулся. Пассажиром подростка была его сверстница без мотошлема. Она упала и получила травмы, от которых затем скончалась в больнице.

Через полторы недели после этой трагедии в Бугульминском районе в ДТП погибла 14-летняя девочка, которая каталась на питбайке. Это случилось 29 мая в селе Старое Исаково. 14-летняя девочка села за руль питбайка, в качестве пассажира с ней ехал 13-летний товарищ. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в фонарный столб. Девочка скончалась на месте от полученных травм, а ее 13-летнего пассажира госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

«Зачастую родители сами приобретают детям питбайки и другие транспортные средства, разрешают или даже поощряют их использование на дорогах. Тем самым взрослые ставят под угрозу жизнь и здоровье собственных детей, а также других участников дорожного движения», – добавил глава Госавтоинспекции Татарстана.

Он напомнил, что за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. Но может грозить и уголовная ответственность по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, угрожающие его жизни. Наказание – лишение свободы на срок до одного года.

В Татарстане уже есть практика привлечения родителей к уголовной ответственности по этой статье. Например, 41-летнюю жительницу Нурлата осудили за покупку мотоцикла своему 16-летнему сыну. В 2024 году женщина купила ему мотоцикл KAYO в мотосалоне, понимая, что у него нет водительских прав. Ребенок сел за руль и попал в ДТП, получив травмы средней степени тяжести. Суд оштрафовал ее на 55 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в этом году за нарушения ПДД на подростков от 16 до 18 лет было возбуждено 1711 административных дел – это на 200 больше, чем в прошлом году.

«Он не только не мог покупать авто, ему нельзя было управлять автомобилем»

Тема детей за рулем в последнее время вызывает серьезное беспокойство – только в октябре произошли два таких случая. 8 октября после погони автоинспекторы задержали подростка, катавшегося на машине родителей.

14-летний парень взял ключи от Kia Rio матери и позвал с собой кататься 13-летнюю сестру и 3-летнего брата. В какой-то момент его заметили инспекторы ДПС и дали команду остановиться, однако подросток попытался скрыться. Началась погоня, во время которой ребенок выезжал на встречку, превышал скорость и проезжал на красный. Остановить его удалось на улице Межлаука.

На родителей подростка составили 5 протоколов, в том числе за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, машину отправили на штрафстоянку.

«Тебе должно быть стыдно», – сказала при задержании мама сыну.

Если в этом случае чудом обошлось без жертв, то 11 октября произошла трагедия – пятнадцатилетний подросток насмерть сбил 35-летнюю женщину. Машину он купил сам, прав у него не было.

«Мы посмотрели по камерам. С его слов, он приобрел этот автомобиль у своего друга в августе этого года. Он не имел права. Мы – взрослые, родители – не донесли до него, что он не только не мог покупать, ему нельзя было управлять данным автомобилем. К чему это привело?» – задался вопросом Рустем Гарипов.

На сегодняшний день мера пресечения подростку не избрана – уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет. Идет следствие.

«Ребенку 15 лет, родители привлекаются к административной ответственности. В последующем органы следствия будут давать оценку взрослым в этой ситуации, и все выводы будут сделаны по окончании следствия», – объяснила врио замначальника отдела организации деятельности подразделений ПДН МВД по Татарстану Евгения Боброва.

Сегодня стало известно, что задержаны два подростка, угнавшие машину и попавшие на ней в ДТП. Их нашли полицейские Татарстана.

11 октября в Лениногорске подростки в возрасте 15 и 14 лет поздно ночью угнали «Жигули». Дверь машины не была заперта, а ключи оставались в замке зажигания. Парни сели в авто и поехали кататься. В какой-то момент ребенок за рулем потерял управление, и машина улетела в кювет. Прохожий помог им вытащить авто, после чего дети скрылись.

Полицейские нашли подростков с помощью камер видеонаблюдения. Машина возвращена владельцу. Материалы, составленные на угонщиков, передали в отдел СУ СК РФ по РТ в Лениногорске для принятия процессуального решения.

Сгенерировано нейросетью

«Родители не знают, чем дети занимаются в Сети»

В этом году за 9 месяцев общее число преступлений с участием подростков сократилось на 10,4%. В основном это кражи, мошенничество и хулиганство.

«В преступлениях участвовали 472 несовершеннолетних, половина – в составе группы. 42% – это школьники, 29% – учащиеся колледжей и техникумов, 31% – неработающие и неучащиеся. Причины одни и те же – отсутствие контроля родителей, влияние старших товарищей с криминальной историей, совершение преступления за компанию. Дети не могут отказаться, если их товарищ идет на преступление. Это пробел в воспитании», – рассказала врио замначальника отдела организации деятельности подразделений ПДН МВД по Татарстану Евгения Боброва.

Основной мотив большинства преступлений – корысть. Через соцсети подростков вовлекают в экстремизм, употребление наркотиков и мошенничество.

«Санкции за такие проступки серьезные. Например, за ложное сообщение о теракте можно сесть в тюрьму на срок от 6 до 8 лет, за теракт – от 10 до 20 лет. А уголовная ответственность по этой категории дел наступает уже с 14-летнего возраста. За наркотики грозит от 3 до 15 лет и ответственность уже с 16 лет. Более 50% подростков – из благополучных, обеспеченных семей, ранее на учете не состояли. Если у ребенка появились новые друзья, он пропускает школу, неожиданно появились деньги, он начал поздно приходить – поговорите с ним, обратитесь к психологу, организуйте досуг», – посоветовала Евгения Боброва.

Если рассматривать преступления в отношении детей, то большинство из них – это неуплата алиментов. Но также растет число преступлений против половой неприкосновенности и связанных с оборотом порнографических материалов.

«Родители не знают, какие сайты посещают дети, какая переписка ведется. Сидит тихонечко в комнате, а преступник обменивается с ним фото – так и происходят развратные действия», – рассказала Евгения Боброва.

Она добавила, что в Сети выявлено более 2 тысяч деструктивных сообществ, около половины из них заблокированы. Кроме того, по словам Евгении Бобровой, дети становятся жертвами мошенников, переводя деньги родителей.

«У нас даже был случай с восьмилетним ребенком. Самые распространенные способы – подкуп игровыми рублями за доступ к телефону и разговор от имени силовиков. Сотрудники правоохранительных органов никогда не просят коды и не проводят обыск онлайн. Никакие деньги никогда переводить им не нужно», – предупредила Евгения Боброва.

Ирэна Боброва Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Родители должны больше общаться с детьми и узнавать об их интересах»

«У подростков критическое мышление зачастую развито слабо или отсутствует вовсе. Они встречаются с той или иной информацией в интернете и находят там то, что им кажется интересным. Вовлечение в деструктивные, экстремистские организации идет через увлечения, казалось бы, безобидные: музыка, форма одежды, внешняя атрибутика. А что еще свойственно подростковому возрасту – это гормональная перестройка и формирование эмоционально-волевой сферы, которая характеризуется тягой к риску, некой адреналиновой зависимостью. Хочется быть крутым, таким же, как герой в компьютерной игре», – рассказала клинический психолог Ирэна Боброва.

Она отметила: в жизни, как в компьютерной игре, не бывает нескольких жизней. Она посоветовала почаще разговаривать с ребенком и следить за изменениями в его поведении. Например, спрашивать ребенка о делах, друзьях, о его играх.

«За мошенниками стоят профессионалы, которые выбирают жертву по психотипу, торопят, не дают подумать», – добавила клинический психолог.

По словам психолога, разъяснения о возможных опасных ситуациях в жизни должны делать именно родители.

«Если ребенка тянет к технике, в Татарстане есть организации, где профессионалы обучают подростков в специально оборудованных местах. Если родитель хочет, чтобы ребенок занимался мотоспортом, не нужно брать ответственность на себя или пускать все на самотек, обратитесь к специалистам», – посоветовала она.

Она подчеркнула, что у профессиональных инструкторов есть соответствующие разрешения, лицензии, и они обучают мотоспорту без трагических последствий и выездов на встречку на общих дорогах.

«Его обучат пользоваться этими небезопасными видами транспорта. А когда уже ребенок достигнет совершеннолетнего возраста, у него появится критичность мышления и будут базовые знания, которые не дадут ему попасть в аварию и причинить вред себе или окружающим», – подытожила клинический психолог Ирэна Боброва.