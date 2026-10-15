Школьники РТ могут принять участие в конкурсе научно-популярного видео

Стартовал шестой сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Участие в нем могут принять школьники от 6 до 18 лет, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Конкурс объединяет школьников, которые интересуются наукой, технологиями и созданием контента. Они смогут представить ролики, поделиться знаниями и попробовать объяснить сложные темы простым языком», – говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе нужно подготовить собственное видео продолжительностью от одной до трех минут и опубликовать его на сайте научи.наука.рф. Прием работ продлится до марта следующего года.

Видеоролики можно представить в шести тематических номинациях:

«Изобретай и объясняй» – ролики о собственных изобретениях или технических решениях, которые помогают усовершенствовать привычные процессы.

«Уголь вокруг нас» – видеоролики о роли угля в жизни человека в прошлом и настоящем.

«Научный эксперимент» – ролик, демонстрирующий эксперимент, связанный со школьным предметом, объясняющий стоящий за ним научный принцип.

«Еда: наука от поля до тарелки» – ролики о создании продуктов питания и роли здорового питания в жизни человека.

«Горно-металлургическая отрасль будущего» – видеоролик, в котором необходимо объяснить, как устроены добыча и переработка полезных ископаемых, какие технологии используют в современной горной и металлургической промышленности, как работают горные, металлургические и цифровые решения и где они применяются.

«Город, удобный для всех» – видеоролик о том, как современные технологии и решения делают города удобнее и комфортнее.

Итоги конкурса подведут в апреле 2027 года. Победители получат призы и дополнительные баллы для поступления в РУДН.

Конкурс «Знаешь? Научи!» входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.