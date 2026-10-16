В Бугульме передали награды семьям военнослужащих

Фото предоставлено Риммой Баратовой

В Бугульме родственникам военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, передали государственные и ведомственные награды. Церемония состоялась в зале Боевой славы «Память».

Указом Президента России орденом Мужества посмертно награждены рядовые Дмитрий Лукашев и Рустам Шаягзамов. Награды передали их близким: маме Дмитрия – Ирине Николаевне, а дочери Эльвине и маме Рустама – Насиме Ганиевне.

Фото предоставлено Риммой Баратовой

Медалями Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции» отмечены рядовые Альфред Аглетдинов и Эдуард Бекмухамедов.

Награды получили их супруги Полина Дмитриевна и Лилия Наилевна. Медаль Минобороны также присуждена гвардии рядовому Салавату Султанову – ее передали жене военнослужащего Лилии Рустамовне. Все трое были представлены к наградам при жизни, однако позднее погибли.

Фото предоставлено Риммой Баратовой

Награды семьям передал заместитель главы Бугульминского района Фанис Мухаметов. Он выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил их за стойкость.

Также медалью «За храбрость» I степени по указу Президента России награжден младший лейтенант Никита Ильин. Он удостоен награды за мужество и самоотверженность. Военнослужащий продолжает службу и сейчас находится в командировке. Медаль передали его маме Ольге Викторовне.

Фото предоставлено Риммой Баратовой

Благодарственным письмом командира танкового батальона «Гранит» 88-й отдельной мотострелковой бригады «Северный Ветер» отмечен директор ООО «Бугульминское предприятие СМП-189» Асланбек Бекоев.

Его наградили за постоянную гуманитарную помощь участникам СВО.

Фото предоставлено Риммой Баратовой

В церемонии участвовали родственники военнослужащих, представители общественности и духовенства. Память погибших почтили минутой молчания.