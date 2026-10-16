Протяженность освещенных участков федеральных трасс в РТ увеличится до 414 км

Количество освещенных участков федеральных автодорог в Татарстане увеличится на 39 км и достигнет 414 км. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов.

«Значительно снижает риск ДТП освещение дорог в темное время суток. В этом году мы реализуем масштабную программу», – заявил он.

Нурмухаметов рассказал, что при реконструкции и капремонте на трассе Казань – Оренбург и на подъезде к Ижевску будет освещено 29 км. На участке трассы М-7 от Казани до пересечения с М-12 установят 8,4 км линий освещения. «Таким образом, весь подъезд к новой скоростной магистрали от Казани станет полностью освещенным», – добавил он.

Кроме того, по словам начальника управления, освещение появится на автобусной остановке у села Поспелово – это 1031 км М-7, а также на аварийно-опасном участке трассы Казань – Оренбург вблизи Бугульмы на 311 – 312 км.

«Самый опасный вид ДТП – выезд на встречную полосу и съезд с проезжей части. Поэтому мы устанавливаем барьерные ограждения. В этом дорожно-строительном сезоне на участках, где проводится капремонт, будет смонтировано 89 км таких конструкций», – заключил он.

Подробнее о том, какие работы планируется провести на федеральных автодорогах в Татарстане, читайте в интервью: «Ильнур Нурмухаметов: «Делаем упор на расширение существующих трасс».