Марина Решетова и Нияз Гарифуллин победили в конкурсе водителей автобусов

Фото: пресс-служба МУП «ПАТП №2»

Конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов прошел в Казани на базе МУП «ПАТП №2». За звание лучшего водителя предприятия боролись 16 человек – 11 мужчин и пять женщин. Соревнования приурочили к 50-летию предприятия, сообщает пресс-служба МУП «ПАТП №2».

С приветствием к участникам и сотрудникам обратился начальник Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин. Он поздравил коллектив с юбилеем, пожелал предприятию процветания и успехов, а конкурсантам – победы.

Председатель Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Юрий Данилов поблагодарил ветеранов, стоявших у истоков создания предприятия. Среди них он особо отметил Альберта Мухаметшина, который начинал работать водителем, а теперь занимает должность генерального директора.

Сам Мухаметшин рассказал, что в «ПАТП №2» работают 800 водителей, а в конкурсе участвуют лучшие из них. Он выразил уверенность, что независимо от итогов соревнования победит все предприятие, поскольку его коллектив действует сообща.

Главным судьей конкурса стал Андрей Митрофанов. Ранее он много лет участвовал в городских соревнованиях профессионального мастерства и неизменно занимал первые места. Сейчас Митрофанов представляет предприятие на всероссийских конкурсах.

В сентябре он завоевал звание лучшего водителя автобуса большого класса на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», который прошел в Коломне на площадке МАП №2 и был приурочен к 100-летию АО «Мострансавто». Полученный опыт и знания помогли Митрофанову подготовиться к роли главного судьи соревнований, организованных к юбилею казанского предприятия.

Конкурс состоял из двух этапов. Сначала водители сдавали тест на знание правил дорожного движения, а затем демонстрировали мастерство фигурного вождения.

Одним из самых зрелищных испытаний стало вождение с пивной кружкой. На полу в салоне автобуса устанавливали кружку с подкрашенной водой на чистом листе бумаги. Участникам нужно было пройти всю трассу, не расплескав жидкость.

Водители также проходили несколько сложных упражнений: двигались по колее, подъезжали к автобусной остановке, выполняли боковую парковку правой стороной, проезжали «змейку», заезжали в бокс, преодолевали габаритные ворота и останавливались у стоп-линии.

После завершения испытаний состоялась церемония награждения. За личный вклад в развитие транспортного обслуживания населения Казани помощник первого заместителя генерального директора Ленар Гаязов получил почетную грамоту Федерации профсоюзов Татарстана. Грамотой той же организации наградили кондуктора Татьяну Конавалову.

Вадим Матвеев получил диплом Республиканского комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Татарстана в номинации «Самый молодой водитель». В номинации «Самый опытный водитель» победил Нияз Гарифуллин, а звание «Самая молодая девушка-водитель» присудили Юлии Симоновой.

Открывая церемонию награждения, председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров отметил, что конкурс стал важным событием для участников и болельщиков. Он подчеркнул, что соревнования прошли накануне профессионального праздника – Дня работника автомобильного транспорта, а также 50-летия предприятия.

Сидоров добавил, что все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства, а коллектив «ПАТП № 2» заслуживает отдельной благодарности. По его словам, предприятие перевозит более 50% всех городских пассажиров и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Казани.

По итогам конкурса среди женщин третье место заняла Алена Давыдова, второе – Юлия Симонова. Победительницей стала Марина Решетова, которая работает на маршруте №89.

Среди мужчин третье место досталось Умеджону Хамрокулову, второе – Вадиму Матвееву. Лучшим водителем признали Нияза Гарифуллина, работающего на маршруте №36.