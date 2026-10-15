«Я не решился бы, а дети спокойно прыгают»: как в ДОСААФ учат парашютному спорту
У Казанского аэроклуба два аэродрома: в Куркачах готовят летчиков и парашютистов, в Балтасях – спортсменов-планеристов
Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России провел в Куркачах парашютную подготовку для школьников: на аэродром приехали более тридцати человек, примерно половина прыгала впервые. Среди них – кадеты и воспитанники Раифского училища. О том, как проходит подготовка и чем живет аэроклуб, – в репортаже «Татар-информа».
«Половина ребят сегодня прыгнули с парашютом впервые»
Сегодня на аэродроме в Куркачах в Высокогорском районе Татарстана Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России провел парашютную подготовку с учащимися нескольких школ. Некоторые из них впервые взмыли в небо, у других за плечами уже были прыжки. В аэроклубе учат по трем направлениям: самолетный спорт на Як-52, планерный спорт на планерах «Бланик» и парашютный спорт. Заниматься могут школьники средних и старших классов, а также курсанты.
«Сегодня прыгают дети из Раифского училища и кадетских школ. Министерство молодежи оплатило их парашютные прыжки. Теорию они прошли на прошлой неделе, но из-за погоды отпрыгать сразу им не удалось. Сегодня после подготовки взлетной полосы, воздушного судна и укладки дополнительных парашютов мы все-таки закончим это мероприятие», – рассказал начальник Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России Денис Марданшин.
По его словам, на аэродроме можно свободно присутствовать, здесь нередко устраивают дни открытых дверей. Это касается также и аэродрома в Балтасях, где ребята занимаются планерным спортом.
«Здесь есть дети, которые учатся в кадетских школах, и дети, находящиеся в социально опасном положении, а также дети с девиантным поведением. У нас нет между ними различий, все в равных условиях – прыгают, обучаются. У инструкторов каких-либо предпочтений к кому-либо нет», – добавил он.
Парашютная подготовка – это не только спорт, но и дисциплина. По словам руководителя аэроклуба, за последние пять лет среди воспитанников не было ни одного правонарушения, независимо от того, откуда приехали ребята и в какой школе учатся.
«Дети – это всегда дети, все они нормальные. Если нужно, всегда накормим или разместим их. За ними следят преподаватели, которые и отвечают за их поведение. Каких-либо происшествий с ними не случалось», – отметил Денис Марданшин.
Он напомнил, что парашютные прыжки – это одно из основных направлений военно-патриотического воспитания, которым занимается ДОСААФ России.
«После трех прыжков мы выдаем ребятам свидетельства. А еще по заданию Министерства обороны готовим стрелков-парашютистов и водителей-парашютистов для войск ВДВ. Потом они пойдут служить в Вооруженные Силы, может быть, кто-то заключит контракт. Это здорово помогает обороне нашей страны», – рассказал он.
В следующем году клуб начнет готовить операторов БПЛА
Казанский аэроклуб – один из старейших в России. Его история началась 3 мая 1933 года с решения президиума Татарского областного совета Осоавиахима. Сегодня его работа построена на двух аэродромах: в Куркачах готовят летчиков и парашютистов, в Балтасях – спортсменов-планеристов.
«На сегодняшний день в полном объеме выполнены обязательства перед курсантами, в том числе по подготовке планеристов, парашютистов и летчиков», – отметил Денис Марданшин.
Ежегодно аэроклуб готовит в среднем 20–25 планеристов и 15–20 летчиков. Все это школьники старших классов. Денис Марданшин рассказал о том, как парашютные прыжки меняют характер. По его словам, главное, что у человека появляется уверенность в себе.
«Не каждый готов прыгнуть с высоты в тысячу метров. В настоящее время я не решился бы, а дети спокойно прыгают. Потом из них вырастают спортсмены. Некоторые из ребят приезжают к нам для прыжков на постоянной основе, кто-то даже по несколько раз в месяц», – рассказал Денис Марданшин.
В следующем году аэроклуб планирует освоить новое направление – подготовку операторов беспилотников. В последующем дети, прошедшие обучение, смогут выбрать либо военную службу, либо гражданскую сферу – от сельского хозяйства до помощи правоохранительным органам и МЧС, где им эта подготовка пригодится.
«Это имеет особую перспективу как в гражданских целях, так и в помощи МЧС при поиске пострадавших, при оценке ущерба стихийных бедствий. Ну и в целом по линии СВО тоже, чтобы люди могли помогать, были более защищенными, проходили здесь стрелковую подготовку, имели возможность постоять за себя и защитить границу нашей Родины», – рассказал начальник аэроклуба.
Операторов БПЛА планируют набрать от 10 до 15 человек.
«Эти навыки пригодятся мне в будущем»
Среди тех, кто сегодня прыгал с парашютом, оказался и воспитанник военно-патриотического клуба «Юный десантник» 14-летний Тимур Нуриев из Казани. Сегодня был его второй прыжок.
«Изначально было, конечно, очень страшно, не знал, как все это происходит. Но когда прыгнул впервые, ощущения были просто непередаваемые, какие-то космические. В военном училище и в армии есть парашютная подготовка. Большой плюс, если ты обучался этому еще в школьные времена. Так что мне это точно идет на пользу и поможет в будущем», – поделился Тимур.
Успехи Тимура не ограничиваются парашютным спортом, он уже установил шесть рекордов, которые официально зарегистрированы в Национальной книге рекордов. Первый – сотня отжиманий на одной руке за один подход. Второй – по наибольшему количеству отжиманий за одну минуту на тыльной стороне кистей вывернутых рук. Третий – по подтягиванию на перекладине на двух пальцах за один подход. Четвертый – по отжиманиям на одной руке на тыльной стороне кисти за минуту. Пятый – по подтягиваниям прямым хватом за один подход в строгой технике, и шестой, совсем недавно, – 1211 отжиманий в строгой технике в ровной планке за один подход.
«Сначала я занимался боксом, потом увидел у нас в школе таблицу рекордов. Там мальчик отжался 31 раз на одной руке. Я решил, что надо побить этот рекорд и стать рекордсменом школы. Вот так я отжался 100 раз на одной руке. Меня поддерживал тренер, он же мне и помогал», – рассказал Тимур.
«Мы не выпускаем тех, кто плохо учился, они все проходят тесты и зачеты»
«Сейчас для поступления в аэроклуб нужно пройти медицинскую комиссию и психофизиологический отбор. Отбор очень строгий. На компьютере проходит достаточно жесткое тестирование – любое отклонение психики компьютер с искусственным интеллектом способен выявить», – рассказал летчик авиации ДОСААФ 1-го класса, выпускник Качинского высшего военного авиационного училища Алексей Егоров.
По словам Алексея Егорова, сегодня на прыжки приехали более тридцати человек – примерно половина из них прыгает впервые.
«Первый раз прыгающему нужны не только знания, но и навыки. Надо уметь разворачивать стропы, чтобы приземлиться строго против ветра, а не с боковым сносом. И ноги ставить правильно: параллельно земле, колени присогнуты, – тогда приземлишься на обе ноги и все пройдет безопасно», – рассказал он.
На вопрос о том, что будет с человеком, который плохо учился и решил приземлиться на прямые ноги, летчик ответил: «Мы не выпускаем тех, кто плохо учился, они все предварительно проходят тестирование».
Предварительное тестирование, по его словам, выглядит как сдача зачета. По словам Алексея Егорова, на аэродроме есть специальная площадка парашютной подготовки, где отрабатывается имитация приземления, – там есть купол в подвесном состоянии. Курсантов учат разворачивать стропы, чтобы приземляться против ветра.
«При боковом сносе, если парашютист приземляется, перелом ноги обеспечен как минимум. В сильный ветер их никто не бросает, у нас строгое ограничение – до 5 метров в секунду. Это почти штилевые условия. Но это для тех, кто прыгает впервые. У спортсменов же совсем другие условия, они прыгают на купол-крыле. Но чтобы прыгать на нем, надо сначала совершить 50 прыжков на круглом куполе и получить первый разряд», – объяснил он.