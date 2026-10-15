«Я не решился бы, а дети спокойно прыгают»: как в ДОСААФ учат парашютному спорту

Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России провел в Куркачах парашютную подготовку для школьников: на аэродром приехали более тридцати человек, примерно половина прыгала впервые. Среди них – кадеты и воспитанники Раифского училища. О том, как проходит подготовка и чем живет аэроклуб, – в репортаже «Татар-информа».





Аэроклуб РТ ДОСААФ России провел парашютную подготовку с учащимися нескольких школ

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Половина ребят сегодня прыгнули с парашютом впервые»

Сегодня на аэродроме в Куркачах в Высокогорском районе Татарстана Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России провел парашютную подготовку с учащимися нескольких школ. Некоторые из них впервые взмыли в небо, у других за плечами уже были прыжки. В аэроклубе учат по трем направлениям: самолетный спорт на Як-52, планерный спорт на планерах «Бланик» и парашютный спорт. Заниматься могут школьники средних и старших классов, а также курсанты.

«Сегодня прыгают дети из Раифского училища и кадетских школ. Министерство молодежи оплатило их парашютные прыжки. Теорию они прошли на прошлой неделе, но из-за погоды отпрыгать сразу им не удалось. Сегодня после подготовки взлетной полосы, воздушного судна и укладки дополнительных парашютов мы все-таки закончим это мероприятие», – рассказал начальник Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России Денис Марданшин.

Денис Марданшин: «Парашютная подготовка – это не только спорт, но и дисциплина» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По его словам, на аэродроме можно свободно присутствовать, здесь нередко устраивают дни открытых дверей. Это касается также и аэродрома в Балтасях, где ребята занимаются планерным спортом.

«Здесь есть дети, которые учатся в кадетских школах, и дети, находящиеся в социально опасном положении, а также дети с девиантным поведением. У нас нет между ними различий, все в равных условиях – прыгают, обучаются. У инструкторов каких-либо предпочтений к кому-либо нет», – добавил он.

Парашютная подготовка – это не только спорт, но и дисциплина. По словам руководителя аэроклуба, за последние пять лет среди воспитанников не было ни одного правонарушения, независимо от того, откуда приехали ребята и в какой школе учатся.

«Дети – это всегда дети, все они нормальные. Если нужно, всегда накормим или разместим их. За ними следят преподаватели, которые и отвечают за их поведение. Каких-либо происшествий с ними не случалось», – отметил Денис Марданшин.

Он напомнил, что парашютные прыжки – это одно из основных направлений военно-патриотического воспитания, которым занимается ДОСААФ России.

«После трех прыжков мы выдаем ребятам свидетельства. А еще по заданию Министерства обороны готовим стрелков-парашютистов и водителей-парашютистов для войск ВДВ. Потом они пойдут служить в Вооруженные Силы, может быть, кто-то заключит контракт. Это здорово помогает обороне нашей страны», – рассказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В следующем году клуб начнет готовить операторов БПЛА

Казанский аэроклуб – один из старейших в России. Его история началась 3 мая 1933 года с решения президиума Татарского областного совета Осоавиахима. Сегодня его работа построена на двух аэродромах: в Куркачах готовят летчиков и парашютистов, в Балтасях – спортсменов-планеристов.

«На сегодняшний день в полном объеме выполнены обязательства перед курсантами, в том числе по подготовке планеристов, парашютистов и летчиков», – отметил Денис Марданшин.

Ежегодно аэроклуб готовит в среднем 20–25 планеристов и 15–20 летчиков. Все это школьники старших классов. Денис Марданшин рассказал о том, как парашютные прыжки меняют характер. По его словам, главное, что у человека появляется уверенность в себе.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Не каждый готов прыгнуть с высоты в тысячу метров. В настоящее время я не решился бы, а дети спокойно прыгают. Потом из них вырастают спортсмены. Некоторые из ребят приезжают к нам для прыжков на постоянной основе, кто-то даже по несколько раз в месяц», – рассказал Денис Марданшин.

В следующем году аэроклуб планирует освоить новое направление – подготовку операторов беспилотников. В последующем дети, прошедшие обучение, смогут выбрать либо военную службу, либо гражданскую сферу – от сельского хозяйства до помощи правоохранительным органам и МЧС, где им эта подготовка пригодится.

«Это имеет особую перспективу как в гражданских целях, так и в помощи МЧС при поиске пострадавших, при оценке ущерба стихийных бедствий. Ну и в целом по линии СВО тоже, чтобы люди могли помогать, были более защищенными, проходили здесь стрелковую подготовку, имели возможность постоять за себя и защитить границу нашей Родины», – рассказал начальник аэроклуба.

Операторов БПЛА планируют набрать от 10 до 15 человек.

Тимур Нуриев из Казани. Сегодня был его второй прыжок Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Эти навыки пригодятся мне в будущем»

Среди тех, кто сегодня прыгал с парашютом, оказался и воспитанник военно-патриотического клуба «Юный десантник» 14-летний Тимур Нуриев из Казани. Сегодня был его второй прыжок.

«Изначально было, конечно, очень страшно, не знал, как все это происходит. Но когда прыгнул впервые, ощущения были просто непередаваемые, какие-то космические. В военном училище и в армии есть парашютная подготовка. Большой плюс, если ты обучался этому еще в школьные времена. Так что мне это точно идет на пользу и поможет в будущем», – поделился Тимур.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Успехи Тимура не ограничиваются парашютным спортом, он уже установил шесть рекордов, которые официально зарегистрированы в Национальной книге рекордов. Первый – сотня отжиманий на одной руке за один подход. Второй – по наибольшему количеству отжиманий за одну минуту на тыльной стороне кистей вывернутых рук. Третий – по подтягиванию на перекладине на двух пальцах за один подход. Четвертый – по отжиманиям на одной руке на тыльной стороне кисти за минуту. Пятый – по подтягиваниям прямым хватом за один подход в строгой технике, и шестой, совсем недавно, – 1211 отжиманий в строгой технике в ровной планке за один подход.

«Сначала я занимался боксом, потом увидел у нас в школе таблицу рекордов. Там мальчик отжался 31 раз на одной руке. Я решил, что надо побить этот рекорд и стать рекордсменом школы. Вот так я отжался 100 раз на одной руке. Меня поддерживал тренер, он же мне и помогал», – рассказал Тимур.

Алексей Егоров: «Первый раз прыгающему нужны не только знания, но и навыки. Надо уметь разворачивать стропы, чтобы приземлиться строго против ветра, а не с боковым сносом» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы не выпускаем тех, кто плохо учился, они все проходят тесты и зачеты»

«Сейчас для поступления в аэроклуб нужно пройти медицинскую комиссию и психофизиологический отбор. Отбор очень строгий. На компьютере проходит достаточно жесткое тестирование – любое отклонение психики компьютер с искусственным интеллектом способен выявить», – рассказал летчик авиации ДОСААФ 1-го класса, выпускник Качинского высшего военного авиационного училища Алексей Егоров.

По словам Алексея Егорова, сегодня на прыжки приехали более тридцати человек – примерно половина из них прыгает впервые.

«Первый раз прыгающему нужны не только знания, но и навыки. Надо уметь разворачивать стропы, чтобы приземлиться строго против ветра, а не с боковым сносом. И ноги ставить правильно: параллельно земле, колени присогнуты, – тогда приземлишься на обе ноги и все пройдет безопасно», – рассказал он.

На вопрос о том, что будет с человеком, который плохо учился и решил приземлиться на прямые ноги, летчик ответил: «Мы не выпускаем тех, кто плохо учился, они все предварительно проходят тестирование».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Предварительное тестирование, по его словам, выглядит как сдача зачета. По словам Алексея Егорова, на аэродроме есть специальная площадка парашютной подготовки, где отрабатывается имитация приземления, – там есть купол в подвесном состоянии. Курсантов учат разворачивать стропы, чтобы приземляться против ветра.

«При боковом сносе, если парашютист приземляется, перелом ноги обеспечен как минимум. В сильный ветер их никто не бросает, у нас строгое ограничение – до 5 метров в секунду. Это почти штилевые условия. Но это для тех, кто прыгает впервые. У спортсменов же совсем другие условия, они прыгают на купол-крыле. Но чтобы прыгать на нем, надо сначала совершить 50 прыжков на круглом куполе и получить первый разряд», – объяснил он.