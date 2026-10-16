Культура без границ: Минкульт рассказал об инклюзивных практиках Татарстана

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В Татарстане созданы все условия для обеспечения равных возможностей людей с инвалидностью. Об этом заявила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам инклюзии в сфере культуры.

По словам спикера, республика занимает второе место в России по доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями.

«Мы очень рады, что люди нам доверяют, что люди к нам приходят, и с каждым годом количество участников становится все больше. А мы для этого создаем все условия», – подчеркнула Адгамова.

Она привела статистические данные: в Татарстане насчитывается 1871 учреждение культурно-досугового типа, из которых действует 1477 инклюзивных клубных формирований. В детских школах искусств обучается 477 детей с ограниченными возможностями здоровья, и количество доступных направлений для этой целевой аудитории ежегодно увеличивается.

Адгамова отметила успешные практики, реализуемые как в государственных, так и в муниципальных учреждениях. В частности, на базе Казанского Кремля летом проходит музейный лагерь с программой индивидуальной стажировки по формированию инклюзивной культуры. В этом году проект получил грант от фонда Потанина.

Инклюзивные творческие лаборатории также созданы на базе Болгарского музея-заповедника (гончарный круг), Елабужского государственного историко-архитектурного художественного музея и Казанского государственного театра юного зрителя.

«Самое важное, что в этих лабораториях принимают участие разные люди. Объединение на одной площадке разных целевых аудиторий способствует большей социализации», – отметила Адгамова.

Методическим центром по данному направлению в республике является детский центр «Экият», где функционируют инклюзивные творческие лаборатории, проводится обучение специалистов. Кроме того, на базе Казанского государственного института культуры реализуются программы по адаптивной хореографии и музыкотерапии.

Замминистра напомнила о победах татарстанцев в конкурсе «Абилимпикс» в номинациях «Дизайн интерьера», «Дизайн персонажа» и «Анимация». Она пригласила все учреждения культуры республики принять участие в Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности», который впервые проходит в России.

«Мы будем болеть за наши практики, потому что они действительно очень интересны и заслуживают нашего внимания», – резюмировала Юлия Адгамова.