«Многие получают исцеление»: в Казань прибыла чудотворная икона Пантелеимона
Сегодня Казанский собор торжественно встретили чудотворную икону святого великомученика и целителя Пантелеимона. Здесь святыня будет пребывать до 18 октября. Событие приурочено к празднованию Собора Казанских святых – всех святых Казанской Земли.
«Сегодня особый день для Казани. Этот день празднуется аж с 1595 года, он напрямую связан с нашими первыми святыми Гурием и Варсанофием. При перестройке ныне утраченного Преображенского собора были найдены нетленными их мощи, они были абсолютно целыми и кроме того, они источают миро и помогают многим людям исцелиться от многих болезней. При изъятии мощей сразу несколько человек получили исцеление и это было зафиксировано многочисленными свидетелями», – рассказал в общении с журналистами митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Мощи были обретены 17 октября – эта дата стала памятной для Церкви.
«Этот день стал особым днем празднования, также, как День явления Казанской иконы Божией Матери. Уже в XX веке к нему присовокупили Собор всех святых, кто творил историю Православия на нашей земле и просиял определенными подвигами и чудесами. Сегодня в Собор входит около 50 святых, которые так или иначе связаны с казанской землей», – объяснил владыка.
Правящий архиерей перечислил: Герман, Гурий, Варсанофий, Ефрем Казанский, Кирилл Казанский, Анатолий Одесский, Иоасаф Чистопольский, Амвросий Сарапульский, великий старец Гавриил Седмиозерный, два боярина, принявших монашество, Иоанн и Нектарий, сомн новомучеников Раифских, новомученица Марагарита Менезелинская, святые, которые претерпели за веру в Зилантовом монастыре.
«Каждая категория святых есть в Соборе Казанских святых: у нас есть мученики, преподобные, святители и даже есть князья. Не даром храм Ярославских чудотворцев стоит на нашей земле. С середины XIII и до середины XIV века эта земля принадлежала ярославскому князю Федору и его сыновьям Давиду и Константину. Они были здесь князьями, и мы их тоже почитаем», – поделился правящий архиерей.
В Казани также много святынь. Одна из них – икона великомученика Пантелеимона. С 1853 года она хранится в селе Большое Фролово Буинского района, в храме Казанской иконы Божией Матери. Доставлена в храм она была из Русского Пантелеимонова монастыря, расположенного на Святой Горе Афон.
«Ради Дня Казанских святых жители села Большое Фролово передали нам на несколько дней икону святого великомученика Пантелеимона. Она известна тем, что многие приезжают к ней и получают исцеление. В основном это жители Ульяновсой области, Чувашии и других ближайших регионов. В день памяти целителя там всегда очень много народа. Мы попросили, чтобы в этот праздник икона постояла у нас и те, кто не могут приехать в Большое Фролово, могли приложиться в Казани. А потом, те кто заинтересуется, может быть съездят в Большое Фролово», – добавил митрополит .
Сейчас в храме, который является памятником архитектуры XVIII века, проходит реставрация. Он является одним из самых больших сохранившихся храмов Татарстана. Храм был закрыт в 1929 году и стал использоваться как зернохранилище. В 1947 году он вновь был открыт. В наши дни здесь часто бывают паломники и туристы. Руководство района надеется, что после восстановления паломничество станет еще активнее.
Перед тем, как отправить образ в Казань, в храме села Большое Фролово было совершено Богослужение. После встречи иконы в Казани, в кафедральном соборе началась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Кирилл. Еще задолго до Богослужения к чудотворному образу образовалась большая очередь. К началу службы она уже была такого размера, что людям пришлось выстроиться «змейкой», чтобы попасть к иконе.
Святой великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как целитель и помощник в болезнях. Родился он около 275–280 годов в Вифинии, в городе Никомидия, который располагался на территории современной Турции. Его отец был язычником, а мать – христианской. Женщина воспитывала сына в христианской вере, однако рано умерла и после ее смерти отец отдал мальчика в языческую школу. Затем будущий великомученик обучился медицине у известного врача Евфросина и стал придворным лекарем императора Максимиана.
В то время в Никодимии происходили гонения на христиан, были сожжены 20 тысяч верующих. Чудом уцелевший священник Ермолай обратил внимания на юношу и увидел в нем благодать Божию. Он укрепил Пантелеимона в вере – будущий святой крестился. После этого, стали происходить чудеса. В житии святых рассказывается, как он воскресил ребенка, который погиб от укуса змеи. Юноша посвятил свою жизнь помощи нуждающимся и об этом узнал император. Он разгневался и повелел врачу отказаться от христианской веры, но лекарь отказался. Тогда правитель приказал придать его мученической смерти. Во время казни юноше явился Господь и укрепил перед страданиями. Чтобы не делали палачи, он оставался невредим. В это время с неба раздался голос и те, кто должен был совершить казнь, упали на колени и отказались выполнять приказ императора. Тогда Пантелеимон повелел выполнить приказ императора. Палачи отрубили ему голову, но из раны вместо крови полилось молоко. Увидев это чудо многие язычники приняли христианство.