«Многие получают исцеление»: в Казань прибыла чудотворная икона Пантелеимона

Сегодня Казанский собор торжественно встретили чудотворную икону святого великомученика и целителя Пантелеимона. Здесь святыня будет пребывать до 18 октября. Событие приурочено к празднованию Собора Казанских святых – всех святых Казанской Земли.

«Сегодня особый день для Казани. Этот день празднуется аж с 1595 года, он напрямую связан с нашими первыми святыми Гурием и Варсанофием. При перестройке ныне утраченного Преображенского собора были найдены нетленными их мощи, они были абсолютно целыми и кроме того, они источают миро и помогают многим людям исцелиться от многих болезней. При изъятии мощей сразу несколько человек получили исцеление и это было зафиксировано многочисленными свидетелями», – рассказал в общении с журналистами митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мощи были обретены 17 октября – эта дата стала памятной для Церкви.

«Этот день стал особым днем празднования, также, как День явления Казанской иконы Божией Матери. Уже в XX веке к нему присовокупили Собор всех святых, кто творил историю Православия на нашей земле и просиял определенными подвигами и чудесами. Сегодня в Собор входит около 50 святых, которые так или иначе связаны с казанской землей», – объяснил владыка.

Правящий архиерей перечислил: Герман, Гурий, Варсанофий, Ефрем Казанский, Кирилл Казанский, Анатолий Одесский, Иоасаф Чистопольский, Амвросий Сарапульский, великий старец Гавриил Седмиозерный, два боярина, принявших монашество, Иоанн и Нектарий, сомн новомучеников Раифских, новомученица Марагарита Менезелинская, святые, которые претерпели за веру в Зилантовом монастыре.

«Каждая категория святых есть в Соборе Казанских святых: у нас есть мученики, преподобные, святители и даже есть князья. Не даром храм Ярославских чудотворцев стоит на нашей земле. С середины XIII и до середины XIV века эта земля принадлежала ярославскому князю Федору и его сыновьям Давиду и Константину. Они были здесь князьями, и мы их тоже почитаем», – поделился правящий архиерей.

В Казани также много святынь. Одна из них – икона великомученика Пантелеимона. С 1853 года она хранится в селе Большое Фролово Буинского района, в храме Казанской иконы Божией Матери. Доставлена в храм она была из Русского Пантелеимонова монастыря, расположенного на Святой Горе Афон.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Ради Дня Казанских святых жители села Большое Фролово передали нам на несколько дней икону святого великомученика Пантелеимона. Она известна тем, что многие приезжают к ней и получают исцеление. В основном это жители Ульяновсой области, Чувашии и других ближайших регионов. В день памяти целителя там всегда очень много народа. Мы попросили, чтобы в этот праздник икона постояла у нас и те, кто не могут приехать в Большое Фролово, могли приложиться в Казани. А потом, те кто заинтересуется, может быть съездят в Большое Фролово», – добавил митрополит .

Сейчас в храме, который является памятником архитектуры XVIII века, проходит реставрация. Он является одним из самых больших сохранившихся храмов Татарстана. Храм был закрыт в 1929 году и стал использоваться как зернохранилище. В 1947 году он вновь был открыт. В наши дни здесь часто бывают паломники и туристы. Руководство района надеется, что после восстановления паломничество станет еще активнее.

Перед тем, как отправить образ в Казань, в храме села Большое Фролово было совершено Богослужение. После встречи иконы в Казани, в кафедральном соборе началась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Кирилл. Еще задолго до Богослужения к чудотворному образу образовалась большая очередь. К началу службы она уже была такого размера, что людям пришлось выстроиться «змейкой», чтобы попасть к иконе.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Святой великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как целитель и помощник в болезнях. Родился он около 275–280 годов в Вифинии, в городе Никомидия, который располагался на территории современной Турции. Его отец был язычником, а мать – христианской. Женщина воспитывала сына в христианской вере, однако рано умерла и после ее смерти отец отдал мальчика в языческую школу. Затем будущий великомученик обучился медицине у известного врача Евфросина и стал придворным лекарем императора Максимиана.

В то время в Никодимии происходили гонения на христиан, были сожжены 20 тысяч верующих. Чудом уцелевший священник Ермолай обратил внимания на юношу и увидел в нем благодать Божию. Он укрепил Пантелеимона в вере – будущий святой крестился. После этого, стали происходить чудеса. В житии святых рассказывается, как он воскресил ребенка, который погиб от укуса змеи. Юноша посвятил свою жизнь помощи нуждающимся и об этом узнал император. Он разгневался и повелел врачу отказаться от христианской веры, но лекарь отказался. Тогда правитель приказал придать его мученической смерти. Во время казни юноше явился Господь и укрепил перед страданиями. Чтобы не делали палачи, он оставался невредим. В это время с неба раздался голос и те, кто должен был совершить казнь, упали на колени и отказались выполнять приказ императора. Тогда Пантелеимон повелел выполнить приказ императора. Палачи отрубили ему голову, но из раны вместо крови полилось молоко. Увидев это чудо многие язычники приняли христианство.