От опытов в химии до карьеры в СИБУРе: в Казани проходит «Менделеевская смена»

В Казани школьники смогут самостоятельно создать полимерный композит с магнитными свойствами, познакомиться с виртуальным Дмитрием Менделеевым и узнать, как устроено современное нефтехимическое производство. Такие занятия проходят в рамках федерального проекта СИБУРа «Менделеевская смена», который стартовал 12 октября.





От виртуального Менделеева до магнитного полимера

В Казани 12 октября стартовал федеральный образовательный проект СИБУРа «Менделеевская смена». Школьники и студенты знакомятся с современной нефтехимией, проводят химические эксперименты и узнают о возможностях построения карьеры в отрасли. В течение двух недель 135 амбассадоров компании посетят 30 школ и два учреждения среднего профессионального образования. Участниками проекта станут 2,5 тыс. школьников и 350 студентов.

На интерактивных занятиях школьники узнают, как из газа получают полимеры, где их применяют и какие технологии используют на современных нефтехимических производствах. Познакомиться с миром химии ребятам помогают виртуальный Дмитрий Менделеев, созданный с помощью искусственного интеллекта, и маскот СИБУРа Каталик.

В игровой форме участники пробуют себя в роли исследователей, узнают о применении роботов, искусственного интеллекта и VR-технологий на предприятиях. Завершается урок практическим экспериментом: школьники самостоятельно создают полимерный композит и придают ему магнитные свойства.

«Сегодня мы познакомились с полимерами и предприятиями СИБУРа, узнали, как проходят химические реакции, и сами провели эксперимент. Больше всего меня удивило, насколько широко полимеры используются в нашей повседневной жизни. Оказывается, практически все, что нас окружает, так или иначе связано с ними», – поделился ученик 10-го класса гимназии №107 Амаль Галямов.

Как меняется представление о заводах

Помимо знакомства с химией, «Менделеевская смена» помогает школьникам по-новому взглянуть на промышленность и возможности профессионального развития в родной республике. Участники узнают, что современные предприятия используют передовые цифровые технологии, а нефтехимическая отрасль объединяет специалистов разных направлений – от экологии и информационных технологий до инженерии и научных исследований.

«Это был один из самых интересных и запоминающихся уроков, которые проходили у нас в школе. Особенно понравилось, что мы не просто слушали теорию, а сами смогли провести эксперимент. Раньше я представляла заводы примерно так, как их показывают в учебниках. Теперь понимаю, что современное производство связано с новыми технологиями и может быть действительно интересным. После такого знакомства с СИБУРом я бы рассмотрела возможность связать свою будущую профессию с компанией», – рассказала ученица 10-го класса гимназии №107 Милана Сулейманова.

Важность подобных проектов для ранней профориентации отмечают и педагоги. Интерактивный формат помогает школьникам лучше усваивать учебный материал и понимать, как знания по химии применяются в реальной жизни.

«Детям очень понравилось занятие. Для них это было познавательно: они познакомились с новыми понятиями, узнали больше о мономерах и полимерах. Думаю, этот урок они запомнят надолго. Такие встречи играют важную роль в профориентации: школьники знакомятся с деятельностью современных компаний, узнают о различных профессиях, и это помогает им определиться с дальнейшим профессиональным путем», – отметила учитель химии гимназии №107 Камилла Кашапова.

«Антипары» с руководителями предприятий

Для студентов учреждений среднего профессионального образования организаторы подготовили отдельный формат – «антипары». На встречах сотрудники СИБУРа рассказывают о востребованных профессиях, делятся личным опытом построения карьеры и объясняют, какие возможности открываются перед молодыми специалистами на предприятиях компании.

Одну из таких «антипар» провел генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин в Казанском нефтехимическом колледже имени В. П. Лушникова. Вместе с учащимися он разобрал популярные мифы о нефтехимическом производстве, обсудил применение современных технологий на заводах и вклад отрасли в экологическое благополучие республики. В завершение состоялся «Разговор без галстуков»: Сафин рассказал студентам о своем карьерном пути и семейной преемственности в нефтехимической промышленности.

«Менделеевская смена» – это возможность простым и понятным языком познакомить будущих специалистов с профессией и деятельностью компании. Сегодня мы провели открытый урок, на котором поговорили со студентами об их будущей работе и карьерных перспективах. Получился живой диалог. Для ребят 17–18 лет сейчас важный период, когда они определяются со своим профессиональным будущим. Наша задача – показать, что в СИБУРе можно построить успешную карьеру и быть уверенным в завтрашнем дне. Надеюсь, сегодняшняя встреча помогла студентам почувствовать себя увереннее в выборе профессии», – отметил Айрат Сафин.

Знакомство с профессиями будущего

Всего «Менделеевская смена» в Казани объединит около 2 850 школьников и студентов.

Проект направлен на популяризацию естественных наук, знакомство молодежи с современной нефтехимией и повышение интереса к инженерным и техническим профессиям.

«Такие встречи помогают нам лучше узнать о работе крупных предприятий и определиться с будущей профессией. Было очень интересно послушать рассказ о компании, узнать о ее деятельности и поучаствовать в викторине. Особенно понравилось, как активно мои одногруппники включились в работу, вместе обсуждали вопросы и находили ответы. Я учусь по направлению экологической безопасности, потому что люблю природу и хочу внести свой вклад в ее сохранение», – поделилась студентка нефтехимического колледжа Самира Манюрова.