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Общество 16 октября 2026 17:22

Альберт Салихов допустил возможность платного въезда в центр Казани

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Альберт Салихов допустил возможность платного въезда в центр Казани
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани в будущем могут сделать въезд в центр города платным или полностью запретить там движение автомобилей. Такую возможность допустил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов на конференции «Диалоги», сообщает «Татарстан 24».

По словам чиновника, необходимость подобных мер связана с высоким уровнем автомобилизации Казани. Большое количество машин создает серьезную нагрузку на улично-дорожную сеть, поэтому со временем городу могут потребоваться дополнительные ограничения.

Салихов отметил, что Казань отличается опережающими темпами автомобилизации, и выразил мнение, что в перспективе город может прийти к введению платы за въезд в центр или полному запрету на проезд автомобилей.

При этом глава районной администрации подчеркнул, что конкретного решения по этому вопросу пока нет. Платный въезд и запрет движения машин рассматриваются лишь как возможные меры, которые могут ввести в будущем.

#центр казани #автомобили
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