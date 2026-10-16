Проукраинскому экстремисту дали пожизненное за теракты в Мелитополе

Вынесен приговор по делу о терактах в Мелитополе, совершенных четырьмя участниками проукраинского радикального сообщества. Южный окружной военный суд признал виновными Игоря Гаранина, Елену Рой, Сергея Гаркушу и Сергею Евтушенко.

Установлено, что данные лица присоединились к террористическому сообществу, действующему в интересах киевского режима. По указке куратора они изготовили самодельные взрывные устройства, а затем совершили ряд терактов в Мелитополе.

В ноябре 2022 года злоумышленники замаскировали взрывчатку под камень и оставили его в палисаднике возле дома начальника управления коммунальной собственности, градостроительства, имущественных и земельных отношений Военно-гражданской администрации Мелитополя. В результате взрыва госслужащий получил множественные ранения.

В декабре 2022 и апреле 2023 года террористы дважды пытались убить замначальника УМВД России «Мелитопольское», заложив взрывные устройства рядом с его домом. Однако взрывчатка не сработала. Убить правоохранителя преступники смогли 27 апреля 2023 года. В результате взрыва он скончался.

Очередной жертвой террористов мог стать замначальника полиции по оперативной работе ГУМВД России по Запорожской области, однако действия радикалов пресекли силовики.

Гаранину назначили пожизненное заключение, а остальным фигурантам дали по 25 лет лишения свободы, передает РИА Новости.