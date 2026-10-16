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СВО 16 октября 2026 10:08

В Куюках участник СВО после ранения планирует открыть бизнес по ремонту квартир

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В Куюках участник СВО после ранения планирует открыть бизнес по ремонту квартир
Фото из личного архива герои публикации / Алексей с женой Анной и сыном Виктором
Участник специальной военной операции Алексей Васюткин из деревни Куюки Пестречинского района планирует открыть собственное дело по ремонту квартир. Для этого он подал документы на оформление социального контракта, по которому при одобрении сможет получить 350 тыс. рублей на развитие бизнеса.

До мобилизации Васюткин работал оператором по добыче нефти и газа. В октябре 2022 года он получил повестку, когда узнал, что скоро станет отцом. Перед отправкой на службу Алексей успел зарегистрировать брак.

На передовой он служил снайпером. За два с половиной года был награжден медалями «За храбрость» II степени, «За воинскую доблесть» II степени и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Во время штурма опорного пункта Алексей получил осколочное ранение правого глаза. Вместе с сослуживцем он оставался на позиции двое суток, пока не подошло подкрепление. Позже раненого бойца эвакуировали, а по состоянию здоровья его демобилизовали.

Домой Васюткин вернулся 8 января 2025 года после лечения и восстановления. Летом 2026 года он вместе с супругой Анной и сыном переехал из Альметьевска в Куюки, где семья приобрела частный дом.

По образованию Алексей – мастер строительных работ. Он намерен заниматься ремонтом квартир, отделкой ванных комнат, укладкой плитки и электромонтажными работами.

В оформлении социального контракта и решении других вопросов ветерану помогает социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина.

После ранения Алексей частично потерял зрение на один глаз. При этом он намерен вернуться к мирной жизни и развивать собственное дело.

«Стал ценить жизнь и близких намного больше», – рассказал Васюткин.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой

Фото из личного архива герои публикации.
#СВО
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