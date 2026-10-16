В Куюках участник СВО после ранения планирует открыть бизнес по ремонту квартир

До мобилизации Васюткин работал оператором по добыче нефти и газа. В октябре 2022 года он получил повестку, когда узнал, что скоро станет отцом. Перед отправкой на службу Алексей успел зарегистрировать брак.

На передовой он служил снайпером. За два с половиной года был награжден медалями «За храбрость» II степени, «За воинскую доблесть» II степени и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Во время штурма опорного пункта Алексей получил осколочное ранение правого глаза. Вместе с сослуживцем он оставался на позиции двое суток, пока не подошло подкрепление. Позже раненого бойца эвакуировали, а по состоянию здоровья его демобилизовали.

Домой Васюткин вернулся 8 января 2025 года после лечения и восстановления. Летом 2026 года он вместе с супругой Анной и сыном переехал из Альметьевска в Куюки, где семья приобрела частный дом.

По образованию Алексей – мастер строительных работ. Он намерен заниматься ремонтом квартир, отделкой ванных комнат, укладкой плитки и электромонтажными работами.

В оформлении социального контракта и решении других вопросов ветерану помогает социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина.

После ранения Алексей частично потерял зрение на один глаз. При этом он намерен вернуться к мирной жизни и развивать собственное дело.

«Стал ценить жизнь и близких намного больше», – рассказал Васюткин.