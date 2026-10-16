«Заповедный Татарстан»: как молодежь республики помогает сохранить ООПТ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Масштабный комплексный экологический проект «Заповедный Татарстан», направленный на поддержку особо охраняемых природных территорий (ООПТ) силами молодежи, реализуется в Татарстане. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» куратор эколого-просветительского проекта «Заповедный Татарстан» Александр Пайгачкин.

Он отметил, что проект разработан при участии большого числа партнеров, в числе которых Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Волжско-Камский заповедник, Госкомитет РТ по биологическим ресурсам и Всемирный фонд природы. Основная цель – помочь заповедникам и национальным паркам, а также просветить молодое поколение в вопросах экологии.

Проект реализуется Региональной молодежной экологической общественной организацией «Будет чисто». Он направлен на формирование экологической культуры и развитие добровольчества на ООПТ.

«У молодежи есть огромное желание помогать природе, но зачастую не хватает знаний. Если есть желание, но нет понимания, можно случайно навредить. Поэтому мы решили создать комплексный проект», – подчеркнул Пайгачкин.

Проект стартовал в декабре 2025 года и продлится до октября 2026 года. Он охватывает школьников, студентов и всех неравнодушных граждан. Ключевым этапом стала «Кадровая школа заповедного дела», прошедшая в марте. На 40 мест было подано около 160 заявок – конкурс составил четыре человека на место.

В течение трех дней участники проходили интенсив по заповедному делу. Школьники с 8-9 классов и студенты узнали о профессиональной подготовке для работы на ООПТ и о возможностях волонтерства. После обучения ребята выполняли практические задания по месту жительства: создавали видеовизитки природных объектов, проводили научные исследования или разрабатывали экологические тропы.

54 волонтера приняли участие в экологических десантах на территории трех заказников: «Степной», «Кичке-Тан» и «Чистые луга».

Десять самых активных участников были приглашены на стажировку в Волжско-Камский биосферный заповедник в конце апреля. Практика длилась четыре дня, и, по словам организаторов, все участники изъявили желание вернуться туда снова.