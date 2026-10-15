Молодые татарстанцы могут принять участие в Форуме лидеров уличной культуры

Представители молодежи Татарстана могут стать участниками Форума лидеров уличной культуры КАРДО, который пройдет с 11 по 14 ноября в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Форум призван объединить тех, кто развивает уличную культуру и спорт, создает локальные сообщества, запускает собственные проекты и инициативы, а также работает над развитием городской среды.

Запланированы образовательная и практическая программа: обмен опытом, разбор реальных кейсов, встречи и совместная работа с организаторами, экспертами, амбассадорами и участниками сообщества КАРДО. Одной из ключевых тем определено формирование стратегии 10-го сезона КАРДО. Участники смогут предложить идеи и инициативы, которые могут войти в программу дальнейшего развития уличной культуры.

По итогам регистрации организаторы отберут около 300 участников со всей России. Проживание в кампусе Мастерской управления «Сенеж» и питание участников обеспечит Президентская платформа «Россия – страна возможностей». Расходы на проезд до места проведения форума его участникам предстоит оплатить самостоятельно.

Для Татарстана участие в форуме – еще одна возможность представить на федеральном уровне активное молодежное и уличное сообщество республики, познакомить участников из других регионов с локальными инициативами и дать молодым авторам проектов новые инструменты для их развития, выразили уверенность в Минмолодежи РТ.

Регистрация открыта до 20 октября 2026 года на официальном сайте форума: project.rsv.ru/kardo2026.