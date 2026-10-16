Фестиваль «Наше время – Безнең заман» стартовал в Набережных Челнах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Торжественное открытие зонального этапа XIV ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» состоялось 16 октября. ДК «КАМАЗ» города Набережные Челны собрал более 300 участников из Елабужского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского, Тукаевского, Заинского районов Татарстана.

Участников торжества поприветствовал Исполняющий обязанности заместителя Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны Наркиз Кашапов: «Мы традиционно с большим удовольствием принимаем зональный этап фестиваля в Челнах. Это праздник таланта, на котором сегодня выступит самая талантливая молодежь республики и нашего города».

С наилучшими пожеланиями к участникам обратилась Заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, лауреат премии РТ имени Ильгама Шакирова, солистка Государственного оркестра народных инструментов РТ Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, председатель жюри Фестиваля Резеда Галимова.

«Каждый участник – это бесценный сотрудник предприятий и организаций. Каждый из вас – звезда вашей организации! Я желаю вам вдохновения, внутреннего удовлетворения после выступления и такой эмоции, которая вас зарядит и сделает лучше, ярче!» – сказала она.

Она также отметила, что в этом году Набережные Челны отмечают 400-летие со дня основания города и 50-летие со дня первого выпуска КАМАЗа.

«В это непростое время Российская Федерация заботится о человеке труда! Помимо того, что у нашей великой страны есть хорошее вооружение, у Татарстана есть «Наше время – Безнен заман». Нет таких трудностей, которые наш народ не сможет пережить. То, что вы делаете, – это духовный подвиг во имя красоты нашей Родины», – подчеркнул лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств РТ и Республики Крым, почетный наставник РФ, член Союза театральных деятелей России, генеральный продюсер Фестиваля, сопредседатель жюри Дмитрий Туманов.

В 2026 году фестиваль посвящен Году воинской и трудовой доблести.

Напомним, отдельные исполнители и творческие коллективы принимают участие в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы». На протяжении двух дней, 16 и 17 октября, члены жюри отсмотрят порядка 80 художественных номеров и выделят лучшие выступления.

Представитель команды ПАО «КАМАЗ» Ксения Ахмедзянова призналась, что коллектив готов к фестивальному сезону и заряжен на победу.

«Мы привезли самых лучших участников нашей команды. А лучшие они потому, что это профессионалы своего дела, которые совмещают труд с творчеством», – отметила Ахмедзянова.

По итогам отборочных дней 17 октября в 18:00 состоится торжественный Гала-концерт, на котором станут известны имена лауреатов зонального этапа фестиваля. Участники, получившие заслуженные награды, встретятся вновь уже на Суперфинале 13-14 октября в Казани.

Фестиваль «Наше время – Безнең заман» проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.