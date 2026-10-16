news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 октября 2026 10:49

Минниханов встретился с вице-спикером Госдумы и главой комитета по ИИ

Читайте нас в
Минниханов встретился с вице-спикером Госдумы и главой комитета по ИИ
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем Председателя Госдумы Алексеем Гордеевым и главой комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александром Сидякиным. Переговоры состоялись в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили социально-экономическое развитие Татарстана, меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также другие актуальные вопросы.

Гордеев и Сидякин прибыли в республику в составе делегации Воронежской области.

#Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани пройдет бизнес-фестиваль «Локальный код»

В Казани пройдет бизнес-фестиваль «Локальный код»

15 октября 2026
«Нам есть что показать»: чем удивила выставка бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани

«Нам есть что показать»: чем удивила выставка бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани

15 октября 2026
Новости партнеров