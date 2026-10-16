Минниханов встретился с вице-спикером Госдумы и главой комитета по ИИ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем Председателя Госдумы Алексеем Гордеевым и главой комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александром Сидякиным. Переговоры состоялись в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили социально-экономическое развитие Татарстана, меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также другие актуальные вопросы.

Гордеев и Сидякин прибыли в республику в составе делегации Воронежской области.