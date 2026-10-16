Салимгараев: «Тайм» призван сократить ментальное расстояние между РФ и Индией

Международный российско-индийский бизнес-форум «Тайм» призван рассказать о возможностях Татарстана для тех, кто хочет реализовать себя профессионально, и тем самым привлечь в республику новые квалифицированные кадры. Об этом заявил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на полях форума.

«Форум призван сократить ментальное расстояние между Россией и Индией», – подчеркнул Салимгараев.

Он добавил, что Татарстан позиционируется как один из опорных регионов России, с развитой наукой, образованием и промышленностью, а также один из лидеров страны по инвестиционной привлекательности. А Индию можно назвать примером для подражания и партнера по взаимным инвестициям.