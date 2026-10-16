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Экономика 16 октября 2026 10:48

Салимгараев: «Тайм» призван сократить ментальное расстояние между РФ и Индией

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Международный российско-индийский бизнес-форум «Тайм» призван рассказать о возможностях Татарстана для тех, кто хочет реализовать себя профессионально, и тем самым привлечь в республику новые квалифицированные кадры. Об этом заявил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на полях форума.

«Форум призван сократить ментальное расстояние между Россией и Индией», – подчеркнул Салимгараев.

Он добавил, что Татарстан позиционируется как один из опорных регионов России, с развитой наукой, образованием и промышленностью, а также один из лидеров страны по инвестиционной привлекательности. А Индию можно назвать примером для подражания и партнера по взаимным инвестициям.

#Айдар Салимгараев #Татарстан #форум «TIME: Россия – Индия»
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