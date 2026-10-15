Позывной Повар: как волонтеры Набережных Челнов помогают бойцу на СВО

Позывной Повар появился в первые дни службы. Когда военнослужащие собрались вместе, мужчина стал готовить для товарищей. Он старался освободиться пораньше, чтобы успеть приготовить что-нибудь вкусное. Со временем прозвище закрепилось, и он решил оставить его.

«Все же хочется лучше, вкуснее кушать, поэтому там на полчаса где-то раньше освобождался и для парней готовил. Так со временем и прилип ко мне позывной Повар», – рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На специальную военную операцию мужчина попал по частичной мобилизации осенью 2022 года. Повестку получил в первые дни мобилизационной кампании, после чего отправился в военкомат, а затем – в распределительный центр, где проходил подготовку.

По словам бойца, обучение проводили действующие военнослужащие, которые уже имели опыт работы в зоне боевых действий. Они объясняли, как обращаться с техникой, работать с тактическими картами и действовать в разных ситуациях. Пригодились и занятия по тактической медицине.

«Замечательный на тот момент, помню, у нас был инструктор по медицине, что очень пригодилось в дальнейшем», – вспоминает Повар.

В гражданской жизни его профессией было вождение. Этот опыт оказался востребован и на службе. При этом за время нахождения в зоне СВО ему пришлось осваивать разные обязанности и адаптироваться к новым условиям.

За годы службы сослуживцы стали для Повара больше, чем просто коллеги. По его словам, между бойцами сложились дружеские, почти семейные отношения. Некоторые поддерживают связь семьями и встречаются во время отпусков.

Общими для подразделения стали и посылки, которые приходят из дома. Полученную помощь распределяют между военнослужащими, а при необходимости передают и в другие подразделения.

«Кто-то уже семьями дружит, дома в отпуск ездит, встречаются друг с другом. Даже приходит гуманитарная помощь, посылки – все это делится, все общее. Нет такого, что это мое. Одно братство», – говорит боец.

В Набережных Челнах волонтеры и активисты регулярно собирают помощь для Повара и его товарищей. По словам военнослужащего, гуманитарные грузы доходят до адресатов. В подразделении распределяют продукты, генераторы, предметы быта и средства гигиены. Если появляются новые бойцы, их помогают обеспечить необходимым снаряжением и вещами.

При необходимости часть груза передают другим подразделениям, в том числе медикам.

Особое место среди личных вещей бойца занимает кулон, который подарил ему старший брат во время первого отпуска. Раньше украшение принадлежало самому брату. Он передал его без долгих объяснений – просто сказал, что теперь кулон будет у военнослужащего.

С тех пор Повар практически не снимает подарок. Он напоминает о близких, которые ждут его возвращения домой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Родные постоянно поддерживают бойца сообщениями и звонками. Если он долго не выходит на связь, семья старается напомнить о себе и просит его быть осторожнее.

Есть в семье и традиция, связанная с бородой. Отец и старший брат военнослужащего ее не брили. Когда мужчина отправился на фронт, родные восприняли это как добрый знак и надежду на скорое возвращение. Тогда никто не знал, насколько долгой окажется служба. Со временем бороду пришлось сбрить.

«Изначально же не знали, насколько пойдем. Кто говорил: “К Новому году вернемся”, кто-то – через год и еще что-то. Ходили бородатые», – вспоминает он.

Одним из самых радостных событий за время службы стал первый отпуск, которого пришлось ждать около полугода. Боец признается, что больше всего хотел увидеть родных.

Повар вспоминает, что особенно сильное чувство страха испытал на Краснолиманском направлении, когда подразделение оказалось под обстрелом. Были раненые, которым сослуживцы оказали первую помощь и организовали эвакуацию.

По его словам, тогда помогла слаженность действий: каждый знал свои обязанности, водители подготовили технику, а раненым оказали необходимую помощь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Несмотря на фронтовые будни, в жизни бойцов находятся и поводы для небольших радостей. Одним из них для Повара стало знакомство с чак-чаком. До службы он его не пробовал и сначала не понял, что находится в коробке.

«Изначально коробку открыли, смотрю, вроде печеньки, а вроде непонятно что. Попробовали – сладкое, вкусное. С чаем вообще всегда на “ура” уходит», – рассказал военнослужащий.

Такие детали напоминают о связи с мирной жизнью, домашними традициями и людях, которые стараются поддержать бойцов на расстоянии.

Повар благодарен волонтерам за помощь и внимание к нуждам подразделения. Он говорит, что посылки доходят по назначению, а полученные вещи помогают обеспечивать повседневный быт военнослужащих.

«Победа, конечно, будет за нами. Мы к этому стремимся и никуда отступать не собираемся», – заключил боец.