Международный турнир «ТАТФАЙТ‑12» соберет бойцов из России, СНГ и Бразилии

Фото: Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

Международный турнир и профессиональные бои «TAT FIGHT‑12» («ТАТФАЙТ‑12») пройдут 24 октября на площадке казанского КРК «Пирамида». Организаторами мероприятия выступили Международная профессиональная бойцовская лига «TATFIGHT – ТАТФАЙТ», Министерство спорта Республики Татарстан и Российский Союз боевых искусств.

В программе – полноконтактные поединки в октагоне по смешанному боевому единоборству (ММА), каратэ «Киокусинкай», муай‑таю (тайскому боксу), рукопашному бою, кикбоксингу и всестилевому каратэ. Особыми событиями вечера станут бой за чемпионский пояс, международный поединок и женский бой. На арену выйдут титулованные спортсмены из России, стран СНГ и дальнего зарубежья – в том числе бойцы из Татарстана, Казахстана, Армении и Бразилии. Среди участников – чемпионы мира, мастера спорта, обладатели бойцовских поясов и известные нокаутеры.

Руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ и соучредитель лиги «ТАТФАЙТ» Александр Даренков назвал турнир главным спортивно‑светским событием республики и одним из самых зрелищных ивентов в сфере боевых искусств в России.

«Нас ждет яркое противостояние титулованных бойцов. В октагоне пройдут бои в полный контакт. Чемпионы мира и мастера спорта, обладатели поясов и жесткие нокаутеры встретятся на большой профессиональной арене в спортивной столице России – прекрасной Казани», – отметил он.