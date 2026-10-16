В Казани капитально ремонтируют Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Городской дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша – одно из старейших учреждений дополнительного образования города – капитально ремонтируют в Казани. Масштабное обновление здания проводят впервые с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ.

Работы включают замену инженерных систем, ремонт помещений и восстановление исторических элементов. При этом специалисты учитывают архитектурные особенности здания.

С ходом ремонта ознакомился партийный десант. В него вошли исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова, руководитель фракции «Единая Россия» в Казгордуме и секретарь гордумы Альбина Рафикова, другие депутаты, активисты и члены партии.

История учреждения началась в середине прошлого века. Строительство центра детского творчества, который тогда назывался Дворцом пионеров, стартовало в 1956 году. В 1965 году учреждению присвоили имя татарского поэта Абдуллы Алиша.

Площадь здания составляет 4,8 тыс. кв. метров. Оно построено в стиле сталинского ампира и имеет статус объекта культурного наследия республиканского значения. Поэтому при ремонте важно сохранить его историческую и архитектурную ценность. Общая стоимость работ составляет 770,7 млн рублей.

Реконструкцию проводят в несколько этапов. Во время первого специалисты заменили инженерные системы, укрепили фундамент и несущие конструкции, отремонтировали фасад и кровлю. На следующем этапе предстоит обновить внутренние помещения и дворовые постройки, привести в порядок подводящие энергосети и закупить технологическое оборудование.

Изменения затронут и территорию дворца. Во дворе планируют создать новую площадку для занятий и мероприятий, установить сцену и малые архитектурные формы.

Альбина Рафикова отметила, что добиться ремонта дворца пытались на протяжении многих лет. По ее словам, этого хотели не только представители учреждения и депутаты, но и сами горожане: они неоднократно обращались с просьбами привести здание в порядок. Жители также поднимали вопрос о подъездных путях и настаивали, что обновить нужно не только дворец, но и территорию, по которой к нему добираются.

Участники визита осмотрели здание и оценили ход ремонтных работ. После завершения реконструкции дворец продолжит работать как центр дополнительного образования для детей. Для юных посетителей планируют открыть новые образовательные направления, в том числе кружки робототехники и 3D-моделирования.