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На главную ТИ-Спорт 15 октября 2026 18:49

Павлова назвала давление ЕС на российский спорт «экономическим шантажом»

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Павлова назвала давление ЕС на российский спорт «экономическим шантажом»
Фото: © «Татар-информ»/ Салават Камалетдинов

По данным некоторых СМИ, Евросоюз рассматривает меры против федераций, допускающих россиян к соревнованиям: давление на федерации, отказ в грантах, перераспределение доходов от ТВ‑прав, визовые ограничения. При этом МОК ранее рекомендовал допустить россиян к состязаниям. Комментируя информацию, член общественной палаты Российской Федерации, заслуженный тренер РФ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова назвала происходящее давлением на спортивные федерации и экономическим шантажом.

«Спорт по своей природе должен оставаться пространством честной конкуренции, объединяющим людей поверх политических разногласий. Считаю недопустимым использовать атлетов как инструмент политического давления – это противоречит принципам олимпизма и нормам международного спортивного права», – подчеркнула Ольга Павлова.

Также она отметила, что особенно цинично выглядят рассуждения высших должностных лиц ЕС о финансовом давлении на международные федерации и пересмотре доходов от телевизионных прав. Это прямое вмешательство в деятельность независимых спортивных организаций и попытка диктовать им условия с помощью экономического шантажа. А последний случай с отказом в визах российским гимнасткам в Нидерландах – не просто проявление дискриминации, а нарушение базовых решений олимпийского руководства.

«Россия оставляет за собой право ответить мерами, направленными на защиту своих спортсменов. Одновременно страна будет выстраивать диалог с теми участниками международного спортивного процесса, кто признаёт: от изоляции российского спорта страдает прежде всего сам мировой спорт – он теряет остроту соперничества и возможность видеть новые рекорды. Миллионы болельщиков по всему миру хотят видеть честную борьбу, а не политизированные игры», – считает Ольга Павлова

#Ольга Павлова #спорт #евросоюз
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