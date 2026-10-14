Ветеранов Росприроднадзора в РТ наградили медалями к Декаде пожилого человека

В начале октября по всей России традиционно проходит Декада пожилого человека. В Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприроднадзора в это время поздравляют ветеранов и благодарят их за многолетний труд, который стал основой для работы ведомства сегодня, сообщили в канале ведомства в МАКСе.

Во время встречи состоялась церемония награждения заслуженных сотрудников. Сергей Брысаев и Сания Скворцова получили государственную награду Татарстана – медаль «100 лет образования ТАССР». Их отметили за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики.

Председатель Молодежного совета Адель Ахметзянов поздравил ветеранов Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Для старшего поколения подготовили специальный видеоролик. После его просмотра молодые сотрудники поблагодарили коллег за ценный профессиональный опыт и готовность делиться знаниями с новым поколением.

Участники встречи обсудили текущую работу управления и перспективы его развития. Ветераны смогли познакомиться с работой молодых коллег, а сотрудники нового поколения – перенять опыт старших товарищей.

В завершение мероприятия ветераны поблагодарили организаторов за внимание и возможность вновь встретиться с бывшими коллегами, пообщаться в неформальной обстановке и вспомнить годы совместной работы.

Фото: https://max.ru/id1659053849_gos