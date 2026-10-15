«Не за деньгами, а чтобы спасти жизнь»: эксперты о донорах в Татарстане

Правительство Республики Татарстан утвердило нагрудный знак «Почетный донор Республики Татарстан». Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, нагрудным знаком награждаются доноры, не менее 20 раз сдавшие кровь безвозмездно в медицинских организациях, подведомственных Минздраву РТ. Этот же знак может быть присужден тем, кто не менее 30 раз сдал плазму крови. Кроме того, нагрудного знака могут быть удостоены те, кто сдал кровь 13 и более раз и плазму крови – в общем количестве 20 раз. Также для получения знака можно сдать кровь менее 13 раз, но при этом сдать ее плазму – в общем количестве компонентов 30 раз.

Ранее идею введения нагрудного знака «Почетный донор Республики Татарстан» рассмотрели на заседании рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам.

Член Общественной палаты РФ от Республики Татарстан, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова на площадке «Экспертного клуба» выразила мнение, что решение учредить знак «Почетный донор Республики Татарстан» своевременным. По ее словам, донорство держится не на разовых акциях, а на людях, которые годами регулярно и безвозмездно сдают кровь и ее компоненты.

Она отметила, что именно такие доноры обеспечивают системе здравоохранения устойчивый резерв. Критерии, по ее словам, учитывают разные формы донорства – отдельно кровь, плазму и их сочетание, что делает систему поощрения более точной и справедливой по отношению к тем, кто помогает регулярно, но по разным медицинским схемам. Для республики такой знак, по мнению Павловой, – способ публично зафиксировать общественную ценность донорства и одновременно поддержать культуру постоянного участия. В этой сфере особенно важна не эмоциональная мобилизация в момент чрезвычайной ситуации, а привычка помогать системно.

Член Общественной палаты Республики Татарстан, член Общественного совета программы «Батырлар. Герои Татарстана», тележурналист канала ТНВ, автор документальных фильмов, снятых в зоне СВО, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан, научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Зуфар Давлетшин рассказал, что сам много раз сдавал кровь, и отметил, что осознание возможности спасти человека уже является мотивацией. По его словам, где-то на хирургическом столе больницы или военного госпиталя, возможно, именно сейчас идет операция, исход которой в том числе зависит от достаточного количества крови и ее компонентов.

«Одна сдача крови может помочь нескольким людям, потому что ее разделяют на компоненты (эритроциты, тромбоциты, плазму). У взрослого человека 4–5 литров крови, отдаем мы ее за один раз около 450 мл – меньше 10%, которая есть в нашем организме, и она восстанавливается в течение 72 часов», – сказал он.

Давлетшин добавил, что те, кто регулярно бесплатно сдает кровь, в первую очередь думают именно о том, что могут помочь вылечиться незнакомому человеку или даже спасти его жизнь. По его словам, не за деньгами и привилегиями они идут в донорские пункты.

«Мы много говорим о финансовой благотворительности, о помощи нуждающимся, о помощи животным, а о таких "тихих благотворителях", как доноры крови, слышим редко. Они не получают наград за спасение погибавших», – отметил он.

По его мнению, введение нагрудного знака «Почетный донор Республики Татарстан» – это небольшая благодарность таким людям, высказывание им уважения. Давлетшин предположил, что они будут с гордостью носить этот знак, показывать его детям и внукам и служить примером для подражания.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», член Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, выпускник программы Кадрового резерва Раиса Республики Татарстан Эмиль Губайдуллин назвал донорство особой формой добровольчества, когда человек помогает совершенно незнакомым людям, зачастую даже не зная, чью именно жизнь он может спасти. Поэтому он считает очень правильным решение отмечать таких людей на республиканском уровне.

«В нашем коллективе тоже есть сотрудники, которые на протяжении многих лет регулярно сдают кровь. И я искренне горжусь такими коллегами. Они не стремятся к наградам или общественному признанию, а просто считают помощь другим естественной частью своей жизни. Именно на таких людях во многом и держится культура взаимопомощи в обществе. Но особенно важно, чтобы подобные примеры видела молодежь. Ведь гражданская ответственность и неравнодушие воспитываются не столько словами, сколько конкретными поступками», – сказал он.

Губайдуллин выразил уверенность, что учреждение нагрудного знака «Почетный донор Республики Татарстан» станет не только заслуженным признанием многолетнего труда доноров, но и дополнительным стимулом для развития донорского движения в республике.