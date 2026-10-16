Военный эксперт назвал главное преимущество нового комплекса «Цитадель»

Главное преимущество зенитно-артиллерийского комплекса «Цитадель» заключается в применении шрапнельных снарядов с программируемыми взрывателями. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Цитадель – это зенитно-артиллерийский комплекс с тридцатимиллиметровыми автоматическими пушками. Кстати, похожие пушки стоят на “Панцирях” первых модификаций. Он предназначен для обнаружения как беспилотных летательных аппаратов, так и безэкипажных катеров и легкобронированной техники», – пояснил эксперт.

По словам Кнутова, комплекс отличается высоким уровнем автоматизации и модульной архитектурой. Это позволяет быстро адаптировать его к различным боевым задачам. В состав системы входят радиолокационная и оптико-электронная станции, боевые модули и боекомплект.

Программируемые взрыватели позволяют задавать время подрыва снаряда с учетом расстояния до цели. Его определяют с помощью радиолокационной станции или лазерного дальномера.

«Благодаря этому можно сказать, что вероятность поражения не просто высокая, а очень высокая», – отметил Кнутов.

Еще одна особенность «Цитадели» – использование искусственного интеллекта и машинного зрения для обнаружения и сопровождения целей. Эксперт сравнил работу оптико-электронной системы с камерой смартфона, которая выделяет лицо человека и отслеживает его движения.

Боевые модули комплекса размещены в необитаемых башнях и могут автоматически разворачиваться в сторону цели. При этом решение об открытии огня остается за оператором: он должен убедиться, что стрельба не угрожает гражданским лицам и своим военнослужащим.

Кнутов подчеркнул, что обязательное подтверждение оператора отличает российские системы от натовских, в которых такое условие требуется не всегда.

«Да, это отличие наших систем от натовских, у натовцев это не обязательно, у нас это обязательное условие. Это очень важное отличие принципиально», – заявил эксперт.