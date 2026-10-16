За 9 месяцев этого года на дорогах Татарстана погибли 244 человека

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За 9 месяцев этого года на дорогах Татарстана в 2234 ДТП погибли 244 человека. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

«За 9 месяцев 2026 года в республике зарегистрировано 2 234 ДТП, в которых 244 человека погибли и 2 684 получили ранения», – сказал он.

Рустем Гарипов отметил, что с участием детей произошло 358 ДТП, в них 14 детей погибли и был ранен еще 381 человек. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество ДТП увеличилось на 4, погибших – на 3, а раненых – снизилось на 8 человек.

«Чаще всего гибнут именно дети-пассажиры. На протяжении двух лет особую тревогу вызывает аварийность с их участием. В этом году из 14 погибших детей 13 – пассажиры», – отметил Рустем Гарипов.