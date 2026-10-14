14 октября в Казани завершился Приволжский форум «Конструктив» — 2026, объединивший молодежь, экспертов и специалистов по профилактике деструктивного поведения. В этом году на участие в форуме поступило более 4 000 заявок из 24 регионов России. В течение четырех дней участники обсуждали вопросы информационной, психологической и идеологической безопасности, обменивались профессиональным опытом и разрабатывали подходы к профилактической работе.

«Мы видим, как растет профессиональное сообщество специалистов в сфере профилактики и насколько важно для них повышать качество своей работы. Форум «Конструктив» дает возможность делиться наработками, перенимать опыт коллег и находить новые решения. На итоговом совещании договорились доработать представленные предложения и адаптировать их под модельные практики профилактики деструктивного поведения среди молодежи. Важно, что эта работа продолжится и после завершения форума», — отметил Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

В течение четырех дней участники обсуждали вопросы информационной, психологической и идеологической безопасности, обменивались профессиональным опытом и разрабатывали подходы к профилактической работе.

«Главный результат форума — это знания, новые профессиональные контакты и практики, которые участники смогут применить в своей работе. После завершения «Конструктива» специалисты возвращаются в свои регионы, чтобы реализовывать обсуждённые инициативы, внедрять эффективные подходы и продолжать совместную работу по профилактике деструктивного поведения среди молодежи», — отметил Ильдус Гараев, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.

Программа «Конструктива» объединила четыре направления, каждое из которых было ориентировано на свою аудиторию и задачи:

● «Конструктив.Познавай» — образовательная программа в очном и онлайн-форматах. Участники посещали лекции о цифровой и психологической безопасности, интернет-манипуляциях, финансовых рисках, профилактике экстремизма и способах поддержки человека в кризисной ситуации.

● «Конструктив.Действуй» — профессиональная программа для 80 специалистов из 14 регионов Приволжского федерального округа. В центре внимания были современные профилактические подходы, оценка рисков информационной среды и обмен практиками между представителями региональных Кибердружин.

● «Конструктив.Неформат» — культурная и дискуссионная программа. Театральные постановки, кинопоказы, открытые микрофоны и встречи с экспертами позволили обсудить вопросы психологической и идеологической безопасности через искусство и живой диалог.

● «Росмолодежь.Гранты» — возможность для молодых людей получить поддержку на реализацию собственных инициатив.

Приволжский форум «Конструктив» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Его задача — объединять молодежь и профессиональное сообщество, развивать навыки безопасного поведения и создавать условия для обмена опытом между регионами.