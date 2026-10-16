На форуме «Тайм» предложили создать информационную платформу России и Индии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Создание единой цифровой платформы, которой смогут доверять как правительства России и Индии, так и их жители, обсудили сегодня на полях международного бизнес-форума «Тайм». С предложением выступила корреспондент издания The India Abroad Шиха Салари.

Отметим, что большой блок обсуждения на сессии «Медиа как драйвер российско-индийского партнерства» оказался посвящен фактчекингу и огромному количеству фейковых новостей в интернете.

Замруководителя индийской редакции RT Ксения Кондратьева подчеркнула, что в индийском медиапространстве огромную часть занимают западные СМИ, которые зачастую представляют и Россию, и Индию в негативном свете.

По ее словам, это не дает обычным жителям увидеть реальную картину и формирует отрицательный образ в их глазах.

«Именно поэтому так важно получать информацию, как говорится, из первых уст», – заявила Кондратьева.