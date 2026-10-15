90 дней на пилот: Индия и Татарстан могут запустить туристический эксперимент

На бизнес-форуме «ТАЙМ» в Казани предложили 90-дневную пилотную программу по развитию туризма между Индией и Татарстаном. Пока прямых рейсов нет, а санатории не готовы к индийским туристам, но стороны намерены это исправить.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рост турпотока и отсутствие прямого авиасообщения

Турпоток из Индии в Россию за последние годы вырос почти на 40%: если в 2015 году говорили о 28 тысячах туристов, то в прошлом году их стало 39 тысяч. Об этом на сессии в рамках Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» сообщила заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.

«Мы понимаем, что мир меняется и отношения России и Индии на мировой арене укрепляются. Вчера прошел кинофестиваль, и мы видели, насколько много людей действительно являются фанатами индийского кино. Культура Индии уникальна, и нам она очень интересна», – сказала Лодвигова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Важным шагом в укреплении отношений Индии с Татарстаном стало открытие Генерального консульства Индии – оно отражает естественный интерес к сотрудничеству и создает базу для дальнейшего взаимодействия.

«Мы находимся в Казани, которая является нашим культурным центром уже 18 лет. Наша задача – углублять отношения между людьми, особенно между нашими странами. Города – это двигатель развития, они концентрируют население вокруг себя», – заявил Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Девипрасадх.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этой базе участники сессии предложили конкретные шаги по наращиванию турпотока. Так, основатель и председатель совета директоров компании Dimaz Group Маниш Сингал выступил с инициативой запустить 90-дневную пилотную программу по развитию туризма между Индией и Татарстаном.

По его замыслу, в первые 30 дней стороны определят 10–15 потенциальных партнеров, выберут приоритетные рынки, создадут рабочую группу и начнут продвижение. На втором этапе планируется сформировать 3–5 турпакетов с понятным ценообразованием и стандартами обслуживания, провести B2B-встречи и пилотные поездки. К 90 дням – оценить запросы и бронирования и масштабировать это направление.

«Наши маршруты и программы для клиентов включают Москву, Санкт-Петербург, а после зимней Олимпиады и Сочи. Самое время продвигать Казань», – отметил Сингал.

По его словам, среди новых направлений – промышленный туризм, который позволит индийским бизнесменам посещать предприятия Татарстана и лучше понимать, как устроена работа, а также зимний туризм, набирающий популярность среди индийцев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом сейчас нет ни одного прямого рейса между Индией и Казанью, указал на очевидный пробел президент ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев. Он отметил, что только после открытия прямого авиасообщения можно строить туристические направления.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы в начале пути»

Турпоток из Индии в Казань за восемь месяцев 2026 года составил 2,5 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель по внешним связям Комитета по развитию туризма Казани Алия Жаворонкова. Для сравнения: в 2024 году за весь год город посетили 4,9 тыс. индийских гостей.

По ее словам, индийских туристов привлекает прежде всего схожесть культур: колорит, яркие краски, ценности семьи, самобытная еда, сохранение традиций. Второй фактор – природа.

«Для индийцев, которые проживают в такой экзотической стране, снег, широты волжские, камские – это, конечно, очень необычно, и это их привлекает», – отметила Жаворонкова.

Сейчас Комитет по развитию туризма работает над тем, чтобы привлечь больше индийских гостей именно в зимний период. Жаворонкова подчеркнула: акцент на зиму – это не отказ от всесезонного туризма, а текущий приоритет, поскольку приближается холодное время года.

Кроме того, комитет планирует внедрить программу «Хинди френдли» – по аналогии с «Чайна френдли», которая работает в Москве и Петербурге. В ее рамках планируется разрабатывать определенные маршруты, ориентированные на индийских туристов, изучить их потребности и рынок.

«Вопрос о сроках реализации программы открыт. Мы только в начале нашего пути и пока изучаем рынок», – сказала она.

При этом запрос со стороны Индии есть. В марте представители комитета были в Индии и общались с туроператорами и местным населением: «Им очень нравится Татарстан».

Что касается еды, тут есть нюансы: индийские туристы, как и китайские, привыкли есть свое. Национальная кухня – тесто, картошка, мясо – их удивляет. «С этим надо работать», – резюмировала Жаворонкова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши здравницы пока не готовы»

Евгений Терентьев в разговоре с «Татар-информом» оценил перспективы сотрудничества с Индией в сфере оздоровительного туризма. По его словам, в части обмена туристическим потоком у него пока есть вопросы, а вот в части обмена знаниями и технологиями он видит большую перспективу.

«Не секрет, что традиции оздоровления в Индии имеют очень глубокую историю, и почерпнуть эти знания для нас интересно для внедрения в наши здравницы», – сказал он.

Первый шаг, который видит Терентьев, – вебинары, обмен знаниями и мнениями. В будущем возможна бизнес-миссия в Индию. Со своей стороны Татарстан готов принять делегацию для показа здравниц – как туроператоров, так и специалистов в области оздоровления и реабилитации.

Почему же с туробменом есть вопросы? Если брать массового туриста, то санатории пока не готовы к требованиям индийских гостей по питанию и размещению. «Они никогда не планировали и не ставили цели привлечения иностранных туристов», – пояснил Терентьев. При этом ознакомительные шаги – понять, что требует иностранный турист из Индии, – для отрасли интересны.

Главное несоответствие – организация питания.

«То, что мы считаем вегетарианством, в понятии некоторых народностей не то. Для них вегетарианство – это исключить больше, чем только рыбу, мясо и яйца. Ну, наши здравницы пока к такому меню не готовы», – отметил он.

Сроки, в которые планируется проработать новые требования, Терентьев называть не стал. По его мнению, сначала нужно понять, нужен ли вообще продукт, который будет востребован в Индии.

«Если будет спрос какой-то, наверное, можно это обсуждать. Но на первом этапе я вижу развитие в обмене оздоровительными технологиями», – подчеркнул он.

Татарстан может предложить Индии свои технологии оздоровления: физиотерапевтические направления, использование природных лечебных факторов – минеральных вод, грязей, климатолечения. Эти методы в республике хорошо развиты и имеют доказательную основу. Индия, в свою очередь, имеет серьезное производство физиотерапевтического оборудования. Это направление тоже можно развивать и выводить на российский рынок те приборы, которые помогут в оздоровлении и реабилитации.