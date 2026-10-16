Ларионова рассказала о лауреатах премии «Герои Нашего Времени» в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня в Казани на пресс-конференции, посвященной Республиканской премии «Герои Нашего Времени – 2026», депутат Государственной Думы РФ VIII созыва и депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова обратила внимание на возраст проекта и его востребованность.

«Не так много проектов с таким стажем – с 2013 года. В первом конкурсе было 16 победителей, в прошлом году – уже 77. Растет количество заявок, значит, люди видят: поступки, которые нужно отмечать, социально значимы и актуальны для каждого», – сказала Ларионова.

Она подчеркнула, что проект охватывает людей разных поколений.

«Победителями становятся люди разных поколений – и старое, и малое. Рукия Сахабутдинова из Нижнекамска получила премию в 93 года: она перечислила свои пенсионные накопления на покупку белья для бойцов СВО – помощи хватило на целый батальон. А самая юная – семилетняя Аврора Баринова из Зеленодольска, самый юный волонтер Татарстана. Вместе с родителями она была в Лисичанске и Рубежном, читает стихи и поет перед бойцами», – рассказала она.

Отдельно Ларионова отметила номинацию «Юный герой»: «Это самая трогательная номинация. Радмир Галимов из Чистополя в семь лет спас ровесницу от напавшего на нее мужчины – не испугался, отвлек внимание, позвал прохожих. Девочка была спасена», – добавила она.

«Герои живут рядом, на них надо равняться – к этому призывает проект «Герои Нашего Времени»», – заключила Ларионова.

Заявки принимаются до 10 ноября. Форум и награждение пройдут 27 ноября в ИТ-парк имени Башира Рамеева.

Элина Закирова