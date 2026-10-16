Национальный музей Татарстана проведет фестиваль редких экскурсий

Фестиваль нестандартных экскурсий, лекций и показов пройдет в Национальном музее Республики Татарстан и его филиалах с 26 октября по 2 ноября. Программа приурочена к предстоящей «Ночи искусств» и позволит посетителям познакомиться с музейными коллекциями и историей Казани через специальные мероприятия.

26 октября для детей организуют экскурсию «Как читать древности?», посвященную археологическим находкам Древнего Египта и Античности. Участники узнают, как специалисты определяют возраст предметов и восстанавливают быт людей прошлого. В этот же день состоится пешеходная экскурсия «Вокруг Гостиного двора». Посетителям расскажут об истории старейшего торгового места Казани, Ивановской площади, улицы Воскресенской и Толкучего рынка.

27 октября пройдет экскурсия «С Фуксом по Старотатарской слободе». Участники узнают о Карле Фуксе – исследователе быта и культуры казанских татар, пройдут по слободе до дома ученого и познакомятся с его ролью в истории города. Вечером состоится экскурсия «Сто одежек», посвященная развитию одежды от древности до современной моды и тому, что она может рассказать о своих владельцах.

28 октября в программе фестиваля – пешеходная экскурсия «Писательский километр» и лекция с показом музейных предметов «Кокушкино: от Тиссен до Мавровской». Во время прогулки участники пройдут от улицы Островского до Черного озера и узнают о писателях, артистах, музыкантах и художниках, чья жизнь была связана с Казанью.

На лекции расскажут об истории усадьбы Кокушкино в изобразительном искусстве. В 1896 году художница Анна Тиссен-Зелинская создала девять акварельных этюдов усадьбы Бланка. Эти работы стали единственными зарисовками с натуры, по которым в 1936 году воссоздали Дом-музей Владимира Ленина. Спустя более 70 лет другая выпускница Казанского художественного училища, Магдалина Мавровская, создала серию из восьми гравюр «Кокушкино – место первой ссылки В. И. Ленина».

29 октября состоится пешеходная экскурсия «История Казанского университета», подготовленная совместно с Казанским федеральным университетом. Участники познакомятся с двухсотлетней историей вуза и его ролью в развитии образования, науки и культуры региона. С 17:00 до 19:30 также будет работать музейный квартал. Посетители смогут побывать в Музее Горького и Шаляпина, Музее Е. Боратынского, Музее С. Сайдашева, Музее-квартире Мусы Джалиля и Музее изобразительных искусств, где пройдет интерактивная экскурсия.

30 октября гостям предложат экскурсию «Путешествие за редкими книгами», посвященную книжной культуре XV–XVIII веков. Посетители узнают, чем казанцы удивили Екатерину II, кто после Афанасия Никитина описал путешествие в Индию и какое издание помогло сотрудникам музея восстановить костюм казанских татар XVIII века.

В этот же день пройдет лекция «История одного посоха». Она будет посвящена посоху митрополита Вениамина (Пуцек-Григоровича), изготовленному холмогорскими мастерами из моржовой кости. Участникам расскажут о судьбе владельца предмета, который был знаком с двором Екатерины II и во время Пугачевского восстания оказался ложно обвинен в заговоре, но был оправдан по решению императрицы.

Вечером состоится мистический квест-экскурсия «В сумерках старого музея». Участники пройдут по затемненным залам Национального музея с карманными фонарями, встретят Духа-Хранителя и услышат легенды старой Казани. Чтобы найти выход из закрытого музея, им предстоит выполнить задания, связанные с музой истории Клио.

31 октября в Доме-музее Ленина пройдет лекция «Грязнуха, Калуга, Клыковка и другие». Краевед расскажет о рабочих поселках конца XIX – начала XX века, на месте которых сформировались современные Ново-Савиновский, Московский и Советский районы Казани. Участники узнают, почему люди годами жили в домах-самостроях на неблагоустроенных улицах, почему поселки долго не включали в городскую черту и как менялись окраины Казани после революции 1917 года.

В Национальном музее в этот день также организуют экскурсию «Музей макабр. Семиотика смерти», посвященную тому, как разные общества относились к смерти и сохраняли память об ушедших. Посетителям расскажут о погребальных обрядах, памятниках и символах разных эпох. Еще одно мероприятие – экскурсия «Подземелья Гостиного двора». Гости смогут пройти через складские помещения музея во внутренний двор, заглянуть в подвал и посетить закрытые этажи здания геолого-разведывательного управления.

1 ноября состоится экскурсия «О чем молчат драгоценности», посвященная истории ювелирного искусства. Посетители проследят его развитие от артефактов Волжской Булгарии Средневековья до произведений западноевропейских мастеров конца XVIII века, узнают о техниках изготовления украшений и их использовании в быту.

В этот же день пройдет пешеходная экскурсия «Улица Островского: инструкция к применению». Участникам расскажут о людях, живших на улице в разные эпохи, изменениях ее облика и историях зданий, мимо которых казанцы проходят каждый день.

2 ноября фестиваль завершится лекцией «Искусство самурайского клинка: история одной цубы». Она будет посвящена гарде японского меча работы мастера Хамано Седзуи из коллекции Национального музея Татарстана. Участники узнают об истории японского клинкового оружия, династии мастеров Хамано XVIII века и связи их наследия с казанским музейным собранием.

Вечером в Музее Салиха Сайдашева и татарской музыки пройдет ночная экскурсия «Тайная комната». Посетители познакомятся с историей театрального общежития и театра, а также атмосферой творческой коммуналки.

Некоторые мероприятия имеют возрастные ограничения и ограничение по числу участников. Подробная информация о программе и условиях участия размещена на сайте Национального музея Республики Татарстан.