Симулятор авто и сеансы VR: что помогает восстановить бойца СВО в горбольнице №7

Головным учреждением по реабилитации ветеранов специальной военной операции является седьмая горбольница Казани. О том, как здесь лечат и возвращают бойцов к обычной жизни, о том, какие ноу-хау при этом используют и как попасть к специалистам, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Через Центр реабилитации седьмой горбольницы прошли порядка 500 бойцов

Сегодня в Татарстане выстроена и успешно работает система медицинской помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Медицинская реабилитация проводится в три этапа. Первый и второй – в стационаре, третий – в амбулаторном звене и дневных стационарах.

«На сегодня в РТ более 7 тысяч военнослужащих и членов их семей прошли медицинскую реабилитацию. Большинство из них вернулись к прежней мирной жизни: получили новую профессию, создали семьи. Многие из них начали участвовать в спортивных мероприятиях по адаптивной физической культуре и спорту», – рассказала главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ, руководитель лечебно-реабилитационного центра седьмой горбольницы Казани Резеда Бодрова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главным учреждением по реабилитации является Республиканский лечебно-реабилитационный центр на базе Городской клинической больницы №7 Казани имени М. Н. Садыкова. С момента его открытия реабилитацию в этих стенах прошли порядка 500 человек.

«Еще несколько лет назад охват реабилитационной помощью на первом этапе был минимальным. Теперь ситуация изменилась, и мы начинаем реабилитацию как можно скорее, чтобы с первых дней пребывания в госпитале бойцы могли не только восстановить нарушенные функции, но самое главное – повысить мотивацию жить дальше», – отметила Резеда Бодрова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ветеранов восстанавливают с помощью автосимуляторов

Так как же бойцам возвращают утраченные функции? Эту задачу решает большая команда специалистов – врачи физической реабилитационной медицины, физиотерапевты, травматологи-ортопеды, неврологи и другие.

«Мы применяем самые разные тренажеры, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию. С этого года в реабилитации используем автосимуляторы. Это актуально – бойцы, которые в дальнейшем будут демобилизованы, могут протестировать свои навыки вождения. Например, боец без ног может обучиться ручному управлению и благодаря этому быть уверенным: профессией водителя на гражданке он будет обеспечен», – подчеркнула Резеда Бодрова.

Военнослужащие, большинство из которых имеют водительские права и знакомы с управлением машиной, с неподдельным интересом относятся к автотренажерам. С момента их установки в июне этого года порядка 80 человек прошли реабилитацию на автосимуляторах горбольницы №7. Врачи отмечают: когда боец управляет виртуальным автомобилем, у него уменьшаются фантомные боли.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наше внимание привлек аппарат со встроенной игрой. Суть в том, чтобы собрать красные сердечки, управляя бумажным самолетом. При этом пациент ногами управляет платформой, угол наклона которой и задает направление движения самолетика. Так восстанавливается вестибулярный аппарат, объясняют медики.

Реабилитологи седьмой горбольницы применяют множество технологий. Это и роботизированные системы, и оборудование с виртуальной реальностью. В центре реабилитации работает умная палата – она позволяет управлять процессами с помощью взгляда. Тем, кто потерял возможность ходить, но может ее вернуть, помогает вертикализатор – устройство, которое позволяет принимать вертикальное положение после травмы. Аппарат не только поднимает пациента, но и двигает его ноги. Это помогает вспомнить навыки ходьбы. Пациенты, которые научились стоять, разрабатывают ноги на подвесных системах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бойцы СВО об успехах в реабилитации

Боец с позывным Одиннадцатый заключил контракт с Минобороны в прошлом году. Служил в подразделении ПВО под Мариуполем.

«В свое время я занимался реконструкцией сражений Второй мировой войны. Многие мои коллеги ушли на фронт, и я последовал их примеру», – рассказал военнослужащий.

Одиннадцатый получил серьезный перелом локтя при разгрузке боеприпасов в зоне СВО. Пришлось делать две операции. С августа этого года он проходит реабилитацию в седьмой горбольнице Казани.

«Прогресс в лечении есть. Помню, как сильно рука болела, особенно после первой операции. Сейчас боль ушла. Силы в руке пока нет, но она вернется. Седьмая больница прекрасна, персонал – настоящие профессионалы», – отметил Одиннадцатый.

Боец Дед из Курганской области ушел на фронт в 2023 году. Служил в артиллерийском полку, в медицинской роте. У военного проблемы с позвоночником.

«На фронте из-за нагрузок и начались эти проблемы. Мне удалили две грыжи летом этого года», – объяснил Дед.

Три недели назад боец прибыл в госпиталь при ГКБ №7. Каждый день он занимается ЛФК и на автосимуляторах и ходит на массаж. Условиями в клинике доволен.

29-летний Ильгизар провел в зоне СВО ровно три месяца. В июне он получил ранение осколками мины.

«Осколки попали в конечности. Серьезно повреждены нервные волокна в ноге. Пальцы пришлось выпрямлять, сейчас возвращаем их функции», – рассказал он.

Боец начал чувствовать свои пальцы и очень радуется этой победе. Впереди еще долгое восстановление, но Ильгизар готов к этому.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Только 15-20% ветеранов сталкиваются с ПТСР»

Еще одно серьезное направление – восстановление психического здоровья вернувшихся бойцов. В РТ работают 83 кабинета медицинских психологов, куда могут обращаться участники СВО и члены их семей по месту прикрепления. С начала 2026 года в этих кабинетах приняли 1419 демобилизованных, 1928 членов их семей, в том числе 270 детей.

«В нашей клинике работают 25 медицинских психологов. Трое – в отделении для действующих участников СВО, 12 – в центре медицинской реабилитации. В течение первых дней после поступления боец обязательно получит консультацию специалиста. На основании психологического тестирования и запросов самого пациента формируется индивидуальный план реабилитации. Такой план может включать как групповые занятия, так и индивидуальные», – рассказала медицинский психолог амбулаторного отделения медицинской реабилитации ГКБ №7, главный специалист Минздрава РТ по медицинской психологии Екатерина Вахранева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Психотерапия тоже идет в ногу с техническим прогрессом. Бойцам с нарушениями психики помогают технологии виртуальной реальности. Как это работает? Например, на большом экране пациент видит интерактивные изображения. Он может либо достать камень из-под воды, либо раскрыть цветок лилии. Это, по словам медиков, помогает расслабиться и победить тревогу. Курс реабилитации у медицинского психолога состоит из 8-10 занятий.

«Многие слышали о ПТСР. Участники СВО действительно испытывают такую проблему. Однако только 15-20% ветеранов сталкиваются с посттравматическим расстройством. В основном людей мучают нарушения сна, тревога, навязчивые воспоминания о событиях. Как правило, пациент сам заявляет какие-то проблемы: например, после возвращения с передовой он стал раздражителен, вспыльчив, и это портит отношения его с семьей», – отметила Екатерина Вахранева.

Современные технологии и методы психокоррекции позволяют со всем этим успешно справиться. Психика на войне настроилась на выживание в условиях постоянной угрозы смерти. Настроить человека на жизнь вдали от боевых действий можно. Для этого нужно желание самого бойца проработать травмы, желательно участие семьи в терапии.

«Работая с бойцом, мы охватываем ближайшее окружение, чтобы оно понимало и не отторгало изменения в личности. Чтобы оно прилагало усилия к восстановлению», – добавила Резеда Бодрова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как попасть на реабилитацию после увольнения?

«Для демобилизованных участников боевых действий и членов их семей в поликлинике ГКБ №7 открыт кабинет медицинского психолога, где можно получить квалифицированную помощь. Чтобы попасть к психологу, нужно записаться через своего терапевта либо обратиться самостоятельно в часы работы кабинета. Актуальное расписание есть на сайте горбольницы в разделе "Медицинская помощь СВО"», – объяснила Екатерина Вахранева.

Что касается медицинской реабилитации для демобилизованных бойцов, в Татарстане она доступна как в стационарах, так и в поликлиниках. Но куда обратиться, чтобы пройти ее?

«Демобилизованные бойцы проходят диспансеризацию. После нее обращаются к участковому терапевту по месту жительства. Если боец может сам перемещаться на большие расстояния, его записывают на амбулаторную реабилитацию. Если она доступна в местной ЦРБ, он пройдет ее там. Если реабилитации нет, терапевт ЦРБ подаст заявку в центр маршрутизации седьмой горбольницы Казани. В течение 3-5 дней мы сориентируем бойца, как пройти реабилитацию», – рассказала Резеда Бодрова.

Если боец не может перемещаться сам, его запишут в стационарное отделение реабилитации на базе ЦРБ. Если в районе такого стационара нет, терапевт подаст заявку в центр маршрутизации седьмой горбольницы столицы Татарстана.