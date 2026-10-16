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Общество 16 октября 2026 12:22

Продолжается голосование за финалистов конкурса «А у нас на грядке...»

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В Татарстане продолжается народное голосование в конкурсе «А у нас на грядке...», организованном информационным агентством «Татар-информ» при поддержке Союза садоводов республики.

Напомним, на конкурс, заявки на который принимались с 8 по 12 октября 2026 года, поступило более 30 работ из разных городов и сел Татарстана. Участники присылали фотографии гигантских кабачков и тыкв, моркови причудливой формы, помидора весом почти 700 граммов и коллекций домашних заготовок.

Экспертный состав агентства отобрал 10 финалистов, и теперь именно их работы борются за победу.

На данный момент лидируют две работы, и обе – тыквы. Первая тыква длиной 1 метр 7 сантиметров – Анны Павловой из села Русский Акташ, вторая – 240-килограммовая тыква Михаила Ажимова из села Антоновка Камско-Устьинского района.

Голосование продлится до 19 октября включительно на сайте «Татар-информ». Отдать свой голос можно только за одну работу. По итогам голосования 20 октября будут определены три победителя, которые получат призы от «Татар-информа» на торжественной церемонии.

Организатор напоминает: в случае обнаружения накрутки голосов работа снимается с участия.

Успейте поддержать своего финалиста!

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#голосование #урожай
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