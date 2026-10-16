Ирада Аюпова провела встречу с представителями сферы культуры на форуме «ТАЙМ»

Финальной точкой культурной программы II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» стала сессия «Культурный мост Россия – Индия: совместные литературно-творческие проекты», в котором приняла участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Объединяющий две страны бизнес-форум проводится уже во второй раз, и вновь культурному треку уделяется отдельное внимание. Мероприятия, на которых обсуждалось единство подходов к менеджменту культуры в России и Индии, проходили в Национальной библиотеке РТ и в кинотеатре «Мир» в рамках программы фестиваля индийского кино.

«Индия – многонациональное и многоконфессиональное государство, но при этом у представителей разных народов есть общая культура, которая имеет мировой статус», – сказала на открытии панельной сессии Ирада Аюпова.

Индийская культура и ее базовые ценности транслируется по самым разным каналам: кино, литература, изобразительное искусство, музыка и песни, традиционные промыслы. Она находит отклик у жителей Татарстана и России в целом.

«Сегодня у нас есть уникальная возможность выстраивать институциональные мосты, которые позволяют нам лучше понимать друг друга», – подчеркнула министр.

Во время сессии представители культурных институций республики рассказали, насколько глубоки на самом деле связи Татарстана и Индии. Первым доклад на эту тему прочел генеральный директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов.

«У нас даже не было понимания, что у нас есть индийские коллекции, но мы действительно можем говорить о полноценной индийской коллекции в Национальным музее РТ», – акцентировал Файзрахманов.

Прежде всего это касается нумизматических коллекций – татарские торговцы делили общие торговые пути с Делийским султанатом, и в фондах музея хранятся золотые монеты периода расцвета этого североиндийского государства. В коллекцию Андрея Лихачева, ставшую основой музейного собрания, также попали буддийские коллекции и монеты XIX века.

Позднее образ сказочной Индии, ставший в XX веке еще и символом антиколониальной борьбы, очаровал жителей Советского Союза. Так с 1930-х годов Индия, по формулировке Файзрахманова, проникла в дома простых советских граждан. В быту появляются предметы, романтизирующие индийскую тематику: блюда и пепельницы, бытовые предметы из латуни и бронзы, кинжалы и флаконы для ароматических масел. Однако особое место в коллекции Национального музея занимает письмо профессора Чакраварти академику Арбузову, а также предметы из поездки в Индию одного из основателей татарстанской нефтяной промышленности Валентина Шашина и путевые заметки министра просвещения ТАССР Мирзы Махмутова.

Как оказалось, индийские связи есть и у татарской литературы начала XX века. Корни этих связей лежат в жанре саяхатнаме, путевых заметок, а татарский поэт Габдулла Тукай с детства был знаком с сюжетами из сборника индийского происхождения «Калила ва Димна». И эта связи не только сохраняются, прилагаются большие усилия к их укреплению. В прошлом году вышел сборник татарских переводов современной индийской поэзии, а в этом году уже татарскую поэзию перевели на хинди.

Намного раньше Виктора Пелевина к индийским притчам и философии обращался Лев Толстой, о чем напомнила заведующая музеем Толстого в Казани Лия Бушканец. Уже тогда через произведения Толстого, по словам Бушканец, люди вдохновлялись духовными исканиями индийских мудрецов и делали выбор в пользу аскетического образа жизни. Одним из таких людей стал никому еще неизвестный адвокат Ганди, нашедший в «Царстве Божием внутри вас» идеи, которые были ему интересны, но не были до конца сформулированы. И Ганди написал Толстому. Ответ русского классика индиец, вдохновленный идеей непротивления злу насилием, опубликовал в своем журнале.

А скоро, 27 октября, в музее Толстого откроется выставка «Лев Толстой и индийская культура», на открытие которой приедет Владимир Толстой, праправнук Льва Николаевича, анонсировала Бушканец.

Еще один анонс сделала заместитель директора Оренбургского татарского театра драмы имени Мирхайдара Файзи Кристина Милицкая. В театре готовится новый театральный проект, в основе которого лежит художественное произведение Генерального консула Индии в Казани Джейсундхара Девипрасадха Maalyada.

Член Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» и руководитель АНО «Центр русской и индийской культуры „Гармония“» Сони Арти поделилась своими впечатлениями от Казани и Татарстана, а также рассказала о планах проведения крупного фестиваля, Дней индийской культуры, летом 2027 года.

Гендиректор издательства Vani Prakashan Адити Махершвари считает, что сейчас для России и Индии наступило идеальное время, чтобы «выковать» дружбу и развивать культурное сотрудничество – прежде всего через литературу. Ее доклад был отчасти посвящен размышлениям о гуманистических ценностях и некорректности термина «мягкая сила» в отношении культуры, так как сила сама по себе подразумевает «перетягивание каната», то есть соперничество, тогда как сама Махершвари поддерживает идею, что весь мир – это одна семья, особенно – в культурном смысле. Отклик у Ирады Аюповой нашла мысль Махершвари о необходимости визуализации национальной культуры – в частности, через графические новеллы и детские книги.