Индийский штат Керала готов сотрудничать с Татарстаном по четырем направлениям

Главный операционный директор Федерации палат международной торговли и делегаций, представитель Правительства индийского штата Керала Бенси Джордж предложил Татарстану развивать сотрудничество по четырем направлениям. Инициатива прозвучала на пленарном заседании II Российско-Индийского форума «ТАЙМ» в Казани.

«В ходе нашего короткого визита мы определили определенные области, где можем наладить сотрудничество – особенно в экономической дипломатии, культурной дипломатии и спортивной дипломатии», – сказал господин Джордж.

Первое направление – туризм: организация чартерных рейсов из Казани в международный аэропорт Кочи, крупнейшего города штата Керала. Туристов могут заинтересовать горы, пляжи, реки и духовные места, считает господин Джордж.

Второе направление – сотрудничество в сфере аюрведы, йоги и оздоровительных практик.

Третье – развитие торговли специями, перцем, кофе; сотрудничество со штаб-квартирой Spice Board в городе Кочи.

Четвертое направление – IT-сектор и академическое образование: программы обмена студентами, преподавателями.