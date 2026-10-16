Кинолог Голубев назвал причины поведенческих зависимостей у собак

Зависимости у собак встречаются гораздо реже, чем у людей, и обычно связаны не с психоактивными веществами, а с поведением. Об этом президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, у людей зависимость чаще всего ассоциируется с курением, алкоголем и химическими веществами. У собак подобные случаи редки, поскольку хозяева обычно контролируют их рацион, а самостоятельно добраться до опасных веществ и привыкнуть к ним животные практически не могут. Однако теоретически такая возможность существует. При этом поведенческие зависимости у питомцев встречаются довольно часто.

Чаще всего у собак возникает привыкание к медицинским препаратам. В сложных случаях, например при лечении сильными обезболивающими, резкое прекращение приема лекарства может вызвать синдром отмены.

Теоретически животные могут пристраститься к никотину, алкоголю и психостимуляторам. Однако на практике это происходит крайне редко. Случайное попадание в организм определенной дозы вещества может привести к гибели питомца. Зависимость также может развиться из-за пассивного курения, хотя вероятность такого сценария невелика. Таким образом, биологически подобные механизмы возможны, но встречаются нечасто.

Поведенческая зависимость формируется по другому механизму – так называемой дофаминовой петле. Один из наиболее распространенных примеров – чрезмерная привязанность собаки к игрушке. Питомец не хочет с ней расставаться, играет самостоятельно и продолжает это делать, даже когда устал. Иногда такое поведение сопровождается садками или чрезмерным возбуждением во время игры.

Причины могут быть разными. Иногда собаке просто скучно, ей не хватает физических нагрузок и умственной стимуляции. В других случаях навязчивое поведение может быть связано с состоянием, напоминающим компульсивное расстройство.

Похожим образом у животного может сформироваться навязчивое стремление к определенным лакомствам. Внешне оно напоминает пищевую зависимость: питомец не может перестать есть, даже когда уже получил достаточно еды. Его привлекают запах и текстура продукта, а также вкус, который для животных имеет меньшее значение, чем для людей. В таких случаях важно контролировать количество лакомств и ограничивать их потребление.

Способ помощи зависит от того, с какой именно проблемой столкнулся питомец. Если хозяин подозревает зависимость от лекарств или других веществ, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Если собака чрезмерно привязана к игрушке, можно попробовать разнообразить ее досуг: предложить новые игры и обеспечить полноценные прогулки, во время которых питомец сможет выплеснуть накопившуюся энергию и устать.

При подозрении на компульсивное поведение также может понадобиться помощь ветеринарного врача. Одной коррекции поведения иногда недостаточно, поэтому специалист может назначить дополнительные медицинские средства.

Владимир Голубев подчеркнул, что возникновение зависимости у собаки в любом случае связано с действиями человека или условиями, которые он создал для животного. Причинами могут стать бесконтрольное лечение, жестокое обращение, случайное отравление, недостаток физической и умственной активности или несоблюдение режима дня.