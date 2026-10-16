Глава Росатома анонсировал запуск российской АЭС на Луне к середине 2030-х

К середине 2030-х годов Россия должна создать первую атомную электростанцию на Луне. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на экскурсии для зарубежных ученых по музею «Атом» на ВДНХ, передает ТАСС.

«К середине следующего десятилетия мы должны создать атомную энергетическую установку на Луне в целях организации такой инопланетной станции», – проинформировал руководитель госкорпорации.

Ранее, в апреле, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщал, что российская АЭС должна быть готова к доставке и установке на естественный спутник Земли к 2030–2032 году. Он также отмечал, что опытный головной образец энергомодуля «Селена» для лунной атомной станции создадут в 2032-м.

Сам Лихачев утверждал в интервью отраслевой газете «Страна Росатом», что возглавляемая им госкорпорация вместе с Роскосмосом готовит энергоблок мощностью до 10 кВт, массой не более 1200 килограммов и сроком безаварийной работы от десяти лет. Установка должна быть способна выдерживать стартовые перегрузки, вакуум, радиацию и лунную ночь с температурой -150 градусов по Цельсию, которая длится две земные недели, уточнял он.

«В то же время мы уже думаем над проектом лунной АЭС мощностью на порядок выше», – заявлял вместе с тем руководитель Роскосмоса.

Генеральный директор НПО «Лавочкина» Василий Марфин в начале 2026-го пояснял, что для размещения на Луне атомной электростанции потребуются три пуска, которые предполагается совершить в 2033–2035 годах.

Позднее, в июне, был опубликован проект указа Президента РФ Владимира Путина о стратегических целях и ключевых этапах развития отечественной космической отрасли до 2036 года. Помимо прочего, в документе фигурировало создание на естественном спутнике Земли АЭС «для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества»;