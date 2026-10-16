В Казани пройдет лекция об основоположнике советской татарской кулинарии

Фото: «Миллиард.Татар»

Лекторий «Миллиард.Татар» совместно с рестораном «ТАТАР» проведет лекцию, посвященную Юнусу Ахметзянову – основоположнику советской татарской кулинарии.

Казанский краевед и журналист Вячеслав Кириллин расскажет о профессиональном становлении Ахметзянова и развитии профессиональной татарской кухни в первые годы ее существования. Для подготовки лекции он изучил архивные документы и газетные публикации, на основе которых восстановил историю кулинара и становления национальной кухни.

Лекция пройдет в ресторане «ТАТАР» на улице Шигабутдина Марджани. Гостей также угостят чаем, который предоставят партнеры мероприятия.

Мероприятие состоится 22 октября в 18:00. Организаторы приглашают жителей и гостей города.