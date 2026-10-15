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На главную ТИ-Спорт 15 октября 2026 12:00

Леонов прокомментировал итоги встречи с главой Еuropean Aquatics

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Леонов прокомментировал итоги встречи с главой Еuropean Aquatics
Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В эти дни с рабочим визитом в России был глава Еuropean Aquatics Антонио Силва. В частности, он посетил и Казань.

Об итогах встречи рассказал министр спорта республики Владимир Леонов:

«Визит прошел на позитивной ноте, обсудили много важных аспектов дальнейшего сотрудничества, в частности проведение турниров, выступление наших спортсменов на международной арене и т.п.

Пока не можем говорить о каких-то конкретных решениях. Но со своей стороны должны сказать, что Татарстан всегда готов к организации турниров самого высокого уровня. У нас для этого есть все возможности», – отметил Леонов в своем обращении к СМИ.

Добавим, Казань по-прежнему остается в календаре Еuropean Aquatics для проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.

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