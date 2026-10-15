Бойцы ОМОН и СОБР десантировались с вертолета без парашюта под Казанью

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Бойцы ОМОН «Ак Барс» и СОБР «Тимер Батыр» отработали под Казанью десантирование с борта вертолета без парашюта. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ. Учения проходили у села Караишево в Лаишевском районе Татарстана.

Под руководством инструктора обучаемые отработали высадку по канату из зависшего над землей вертолета с высоты 15 метров, когда используется только сила рук, и спуск по веревке с применением высотного снаряжения с высоты 30 метров.

Занятие проводилось при участии летного экипажа авиационного отряда специального назначения отдельной авиационной эскадрильи Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии на вертолете Ми-8МТВ. В ходе занятия бойцы спецподразделений повысили свои профессиональные навыки и отработали взаимодействие с экипажем вертолета.