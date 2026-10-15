Госсовет РТ рассмотрит законопроект о бюджете республики 19 октября

Двадцать пятое заседание Государственного Совета состоится 19 октября в 10:00. Такое решение принято сегодня на заседании Президиума парламента. Депутаты планируют рассмотреть 18 вопросов, в том числе 12 проектов законов Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ключевым вопросом повестки станет законопроект о бюджете Республики Татарстан на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Документ, внесенный в парламент Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, прошел широкое обсуждение в комитетах по профильным направлениям, на слушаниях с представителями муниципальных образований и в рамках парламентских слушаний. Участие в этих мероприятиях в общей сложности приняли более 900 человек. Председатель Государственного Совета Фарид Абдулганиев поблагодарил депутатов, представителей органов исполнительной власти, Счетной палаты и экспертных советов, принявших активное участие в этой работе.

Фарид Абдулганиев подчеркнул, что законопроект о бюджете готов к рассмотрению в первом чтении. По его словам, все программы, которые реализуются в республике, нашли свое отражение в законопроекте.

«Бюджет сверстан напряженным, но при этом сбалансированным. Он позволяет выполнить все программы и социальные обязательства. 84% предусмотренных расходов направляются на социальную сферу», – подчеркнул Фарид Абдулганиев.

Несмотря на напряженность главного финансового документа республики, по словам Абдулганиева, сверстан проект бюджета развития. «Это очень важно для такой республики, как Татарстан», – уверен глава парламента.

Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина отметила, что на заседании планируется рассмотреть 12 республиканских законопроектов, все в первом чтении. Помимо законопроектов о бюджете республики и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящий трехлетний период, в повестку внесены законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы о госнаградах, об исполнительных органах государственной власти, об обеспечении защиты жилищных прав граждан, о реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение, а также в Семейный и Избирательный кодексы. Три законопроекта внесены в интересах участников специальной военной операции и членов их семей.

С участием представителей политических партий, не представленных в Госсовете, планируется рассмотреть проект республиканского закона об установлении на территории Татарстана запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Документ подготовлен Комитетом по экономике, инвестициям и предпринимательству. Кроме того, по инициативе этого же комитета будет представлен еще один проект базового закона, устанавливающий особенности размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности.

В повестку двадцать пятого заседания также вносится вопрос о согласовании предложения Раиса республики о назначении Александра Лапина заместителем Премьер-министра Республики Татарстан.

Кроме того, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин представит Доклад Кабинета Министров РТ о ходе реализации программ развития образования в республике в 2025 году.

По предложению Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике в перечень вопросов заседания внесено Обращение Государственного Совета Республики Татарстан к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о необходимости дополнительного правового регулирования отношений в области обращения с потенциально опасными собаками.

«В обращении содержится просьба рассмотреть возможность включения породы бультерьер в перечень потенциально опасных собак», – уточнила Лилия Маврина.

В рамках «Правительственного часа» будет представлена информация «Об организационном и материально-техническом обеспечении деятельности мировых судей на территории Республики Татарстан». С докладом выступит министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Сегодня же на заседании Президиума парламентарии утвердили план мероприятий Государственного Совета по реализации предложений, содержащихся в Послании Раиса Республики Татарстан Государственному Совету. Напомним, Рустам Минниханов огласил Послание на заседании парламента 28 сентября этого года.

«В соответствии с Конституцией РТ и Регламентом Госсовета ежегодно Президиум Государственного Совета принимает план реализации предложений Раиса республики, содержащихся в его послании Государственному Совету. В специальных разделах указаны заседания Президиума Госсовета, комитетов и комиссий, названы темы правительственных часов, обозначено проведение мероприятий депутатских объединений. План, принятый в прошлом году, выполнен», – отметил заместитель Председателя Государственного Совета Марат Ахметов, представляя документ.

В этом году, как сообщил Марат Ахметов, большая группа мероприятий связана с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей, а также поддержкой подшефных территорий. В этой работе активное участие принимают депутаты и сотрудники Аппарата парламента, собирая и отправляя гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Марат Ахметов отметил, что в связи с проведением в 2027 году в Республике Татарстан Года Минтимера Шаймиева будет разработан отдельный план, а в общеобразовательных организациях республики проведут Парламентский урок, посвященный первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву.

«Это традиционная форма нашей работы. Свой план готовит Правительство, отраслевые министерства. Прошу депутатский корпус тщательно отработать с профильными министерствами, чтоб этот план коррелировал с планом Правительства, а также отслеживать его реализацию», – обратился к депутатам Фарид Абдулганиев.

Сегодня же члены Президиума внесли изменения в состав экспертных советов при комитетах парламента. Заместитель Председателя Государственного Совета Юрий Камалтынов отметил, что экспертные советы при всех комитетах Государственного Совета работают третий созыв подряд и показали свою эффективность.

«Обновления коснутся шести экспертных советов при комитетах, это обусловлено как целью повышения эффективности работы, так и ротацией членов экспертных советов по объективным причинам», – отметил Юрий Камалтынов.