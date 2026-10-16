Проект «Заповедный Татарстан» завершится ярмаркой вакансий в ТЦ «Мега»

Комплексный экологический проект «Заповедный Татарстан» завершится 17 октября в Казани масштабной ярмаркой вакансий. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» куратор эколого-просветительского проекта «Заповедный Татарстан» Александр Пайгачкин.

«На протяжении четырех часов – с 11 утра и до 15 часов дня в ТЦ «Мега» состоится завершающее мероприятие проекта. Ожидается участие около 300 школьников и студентов. Представители учебных заведений, особо охраняемых природных территорий и государственных учреждений расскажут о востребованных специальностях, стажировках и вакансиях в природоохранной сфере», – рассказал он.

В программе ярмарки предусмотрены научно-популярные лекции, экологические квизы, интерактивные площадки, показ фильма о заказниках Татарстана.

«Мы расскажем всем желающим, как можно реализовывать свой потенциал и построить свой жизненный путь в природоохранной деятельности», – отметил Пайгачкин.

Посетить лекции и принять участие в квизе смогут все желающие – регистрация будет доступна на месте. Самые активные участники получат памятные призы и подарки. Свои площадки представят Росприроднадзор, Минэкологии РТ, образовательные учреждения и общественные организации.