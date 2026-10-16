Для детей-сирот Татарстана приобретут 87 квартир почти на 395 млн рублей

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Госкомитет РТ по закупкам объявил электронный аукцион на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета.

Начальная цена контракта составляет 394,9 млн рублей. Заказчиком выступает Минземимущество РТ.

Всего планируется приобрести 87 жилых помещений – отдельных квартир или жилых домов. Жилье будет закуплено в 11 районах республики. Больше всего квартир приобретут в Набережных Челнах (20), Нижнекамском районе (16) и Мензелинском районе (13). Также жилье получат дети-сироты в Агрызском, Алексеевском, Арском, Атнинском, Лаишевском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Сармановском районах.

Согласно документации, площадь каждой квартиры должна составлять от 24 до 36 кв. метров. Жилые помещения должны быть благоустроенными, с чистовой отделкой, отдельной кухней и санузлом. Квартиры не должны располагаться в цокольных и полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, а также в домах, подлежащих сносу. Гарантийный срок – не менее двух лет.

«Обеспечение детей-сирот жильем – это планомерная работа, которая ведется в республике из года в год. Закупки проходят в открытом формате, и мы строго следим за соблюдением всех норм и требований, чтобы каждый рубль был израсходован эффективно и по назначению», – отметил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.