Школа Актаныша собрала более 130 тысяч рублей для участников СВО

При подготовке гуманитарной помощи школа взаимодействовала с волонтерами, чтобы приобрести именно то, что требуется бойцам. Об этом сообщил заместитель директора по воспитательной работе Ильназ Хуззятов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Помимо сбора средств, школьники помогают плести маскировочные сети. К волонтерской работе присоединяются участники «Юнармии» и активисты «Движения первых». Ребята занимаются этим на уроках, классных часах и в свободное время.

Волонтер движения «Движение Актаныш» Илина Арсланова поблагодарила педагогов, учеников и родителей за постоянную поддержку.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сейчас добровольцы готовят очередную отправку гуманитарного груза. В планах — подготовить около 500 маскировочных сетей и отправить помощь в первую неделю ноября.

Осенняя ярмарка в первой школе Актаныша проходит ежегодно. Участие в ней стало одним из способов поддержать земляков, находящихся в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой