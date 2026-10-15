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СВО 15 октября 2026 09:10

Школа Актаныша собрала более 130 тысяч рублей для участников СВО

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Школа Актаныша собрала более 130 тысяч рублей для участников СВО
Фото предоставлено Лейсан Газизовой
Коллектив первой школы Актаныша, ученики и родители собрали более 130 тыс. рублей для помощи участникам специальной военной операции. Деньги выручили на традиционной осенней ярмарке и направили на покупку необходимых военнослужащим вещей.

При подготовке гуманитарной помощи школа взаимодействовала с волонтерами, чтобы приобрести именно то, что требуется бойцам. Об этом сообщил заместитель директора по воспитательной работе Ильназ Хуззятов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Помимо сбора средств, школьники помогают плести маскировочные сети. К волонтерской работе присоединяются участники «Юнармии» и активисты «Движения первых». Ребята занимаются этим на уроках, классных часах и в свободное время.

Волонтер движения «Движение Актаныш» Илина Арсланова поблагодарила педагогов, учеников и родителей за постоянную поддержку.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сейчас добровольцы готовят очередную отправку гуманитарного груза. В планах — подготовить около 500 маскировочных сетей и отправить помощь в первую неделю ноября.

Осенняя ярмарка в первой школе Актаныша проходит ежегодно. Участие в ней стало одним из способов поддержать земляков, находящихся в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

#СВО
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