Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане трудоустроены 53% людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Об этом сообщила сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева на пресс-конференции в «Татар-информе».

Центр занятости старается помочь людям с ограниченными возможностями. Практически 80% из числа обращающихся граждан с инвалидностью выходят на работодателей, готовых принять их на рабочие места, рассказала спикер.

«Сегодня работодателям оказывается огромная поддержка по адаптации и созданию рабочих мест для инвалидов. При принятии на себя таких обязательств они получают субсидии из бюджета республики и могут дальше работать с данной категорией граждан», – подчеркнули в ходе выступления.

Отвечая на вопрос о том, какие вакансии предлагаются людям с инвалидностью, спикер отметила, что они самые разные, поскольку инвалидность у всех разная.

«У кого-то ДЦП, но прекрасно работает голова. У кого-то есть когнитивные, ментальные нарушения – то есть неквалифицированный труд», – пояснила Абдреева.

Наиболее сложной категорией на данный момент спикер назвала людей с ментальными нарушениями. При этом она отметила успешную практику в Зеленодольске, где таких граждан устраивают в управляющие компании дворниками и уборщиками.

«Это неквалифицированный труд, который не требует высоких профессиональных познаний, но тем не менее очень важен и нужен для того, чтобы поддерживать качество нашей совместной жизни», – резюмировала Абдреева.