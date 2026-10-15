Инвестфорум ВТБ «Россия зовёт! Казань»: РТ – в тройке лидеров по инвестициям

Эксперты в Казани обсудили, как меняется инвестиционная активность бизнеса в условиях экономической нестабильности, современные стратегии, прогнозы и финансовые инструменты. Особый акцент был сделан на роли частных инвесторов: Татарстан лидирует по их количеству — в республике насчитывается более 1 млн 200 тыс. человек.





«Татарстан – один из самых динамично развивающихся промышленных регионов России»

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет! Казань» прошел в столице Татарстана. Мероприятие собрало представителей власти, институтов развития и крупнейших российских компаний. В формате открытого диалога эксперты рассказали о современных стратегиях и прогнозах, обсудили традиционные и альтернативные финансовые инструменты.

В рамках форума прошла пленарная сессия «Новый цикл – новые возможности: как меняется инвестиционный рынок». Открывая встречу, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка Марьям Давлетшина отметила рекордный интерес к форуму: количество регистраций вдвое превысило заявленное число участников, что, по ее словам, говорит о растущей привлекательности республики как площадки для диалога бизнеса, общества и власти.

«Экономика переживает не самый простой период, но нас радует, что ряд крупных предприятий республики имеют в своих портфелях инвестиционные проекты и планируют их реализовывать в ближайшее время, в том числе с нашим участием», – сказала Давлетшина.

Особый акцент был сделан на роли частных инвесторов. По словам вице-президента ВТБ, Татарстан традиционно является лидером по их количеству – в регионе насчитывается более 1 млн 200 тыс. частных инвесторов.

«Это формирует зрелый рынок, где преобладают рациональные и взвешенные решения», – подчеркнула Давлетшина.

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин в своем выступлении отметил устойчивость Татарстана на фоне других регионов страны.

«За последние два десятилетия республика стала одним из наиболее динамично развивающихся промышленных регионов Российской Федерации. Здесь сформирована сильная производственная база, эффективная система работы с инвесторами и амбициозные планы на будущее», – сказал он.

Средин также анонсировал возможности по расширению площадки форума в следующем году, отметив высокий интерес и большое количество серьезных спикеров.

«Мы надеемся, что открытый диалог поможет вам более взвешенно принимать инвестиционные решения в будущем», – сказал он.

Регион в тройке лидеров по объему инвестиций в основной капитал

Главной темой обсуждения стал новый инвестиционный цикл. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что республика занимает третье место в стране по объему инвестиций в основной капитал. За первое полугодие 2026 года привлечено 777,9 млрд рублей.

В новом инвестиционном цикле, запуск которого обозначен руководством страны как одна из ключевых задач, цель – обеспечить рост качественных вложений в приоритетные отрасли – нефтехимию, машиностроение, биотехнологии, ИТ и искусственный интеллект, которые способствуют технологическому обновлению и долгосрочному развитию экономики.

Также продолжается создание инфраструктуры для инвесторов, подготовка кадров и последовательное улучшение деловой среды. Для инвесторов в республике работают три особые экономические зоны, пять территорий опережающего развития и более 114 промышленных парков. Особым фокусом нового инвестиционного цикла становится ОЭЗ «Зеленая Долина», где планируется реализация проектов в сфере биоэкономики и глубокой переработки сырья. Системные меры по улучшению условий для бизнеса объединены в дорожную карту до 2030 года, включающую более 100 мероприятий.

Бизнес откладывает новые инвестпроекты из-за нестабильности, а не только из-за дорогих денег

Российские компании стали реже принимать решения о запуске новых инвестиционных проектов, об этом в ходе выступления заявил заместитель председателя – член правления госкорпорации Юрий Корсун.

По его словам, несмотря на то что ВЭБ.РФ совместно с коммерческими банками продолжает выдавать огромные объемы финансирования (речь идет о сотнях миллиардов рублей), статистика отражает обязательства, взятые год, два или три назад. Новые проекты сдвигаются.

«Мы стали замечать, что начали сдвигаться новые проекты. Все то, что мы сейчас выдаем, – это то, что мы подписывали год назад, два года назад, три года назад. Сейчас мы видим этот определенный сдвиг в решениях начать инвестировать сегодня», – констатировал Корсун.

Косвенным подтверждением снижения деловой активности стало сокращение числа заявок в Фонд развития промышленности (ФРП), где Корсун также является членом экспертного совета. За последние полгода – девять месяцев количество обращений за льготными кредитами под 3–5% годовых упало практически в полтора раза.

Отвечая на вопрос о причинах такой динамики, представитель ВЭБ.РФ отметил, что инвесторы жалуются не только на высокую стоимость кредита. Среди ключевых проблем бизнес называет вопросы с текущими долгами и непроцентными платежами, логистикой, получением лицензий, а также отсутствием достоверного спроса на продукцию.

«Совокупность этих факторов говорит о том, что деньги сейчас не единственное препятствие для принятия инвестиционного решения. Ничего удивительного или страшного тут нет», – подчеркнул Корсун, напомнив, что Президент РФ на ВЭФ также говорил о сложности ожидания инвестиций в ситуации галопирующей инфляции.

Главным условием для возобновления инвестиционного цикла спикер назвал стабильность и понятные сигналы от регуляторов.

«Любой инвестор ожидает стабильности. Нам нужно каким-то образом довести до инвестора решения, которые ему пояснят: он может принимать решение и начинать делать инвестиции сегодня. Это могут быть вербальные сигналы от Центробанка и Правительства, реальные решения по доступности продуктов или льготных программ», – заявил он.

ВЭБ.РФ, по его словам, уже экспериментирует с механизмами, чтобы обеспечить доступ к «нормальному финансированию» хотя бы к 2027 году. Под таковым в госкорпорации понимают ставку на уровне ключевой плюс маржа банка, но не ниже 8% годовых. Сейчас ведомство ведет переговоры с Минпромторгом, Минэкономразвития и другими министерствами о поиске механизма, который не прописан в регламентах льготных программ, но позволил бы инвесторам начать предпроектные работы и проектирование уже сегодня.

«Мне кажется, основное, что сейчас должно происходить, – работа, связанная с тем, чтобы начальные инвестиции, пусть даже маленькие, были произведены. Таким образом, мы подойдем к моменту, когда макроэкономика и другие факторы позволят инвесторам принимать решения о больших инвестициях», – резюмировал Юрий Корсун.

«На трудности нужно смотреть как на точку возможности»

Стратегии для частных инвесторов, перспективные инструменты с наибольшим потенциалом и макроэкономический прогноз обсудили на сессии «Презентация инвестиционной стратегии и топ идей».

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов представил собравшимся обновленную стратегию и заявил, что рынок находится в поиске точки разворота – и, вероятно, уже близок к ней.

«Выгодные инвестиции делаются не тогда, когда все хорошо и голубое небо, а когда есть трудности. Сегодня аналогичная ситуация: на трудности нужно смотреть как на точку возможности», – сказал Корнилов, приведя в пример покупку строящейся недвижимости в пандемийном 2020 году.

По словам стратега, прогноз по ключевой ставке на конец года повышен до 13,5–13,75%. До конца года состоятся два заседания ЦБ, ближайшее опорное – 23 октября.

«Возможна пауза на одном из этих заседаний, в том числе уже на ближайшем. Но магистрально мы продолжаем ожидать снижения ставки – до 12–12,5% к концу 2027 года», – отметил Корнилов.

Прогноз по курсу рубля также скорректирован: с 81 до 86 рублей за доллар на конец года.

«Направление нашего прогноза оказалось верным – мы указывали на плавное ослабление рубля, и этот мотив сохраняется. На конец 2027 года ждем курс около 90 рублей», – добавил Корнилов.

Корнилов напомнил, что ВТБ Мои Инвестиции предостерегали инвесторов от сегмента высокодоходных облигаций (ВДО), предлагая взамен бумаги с рейтингом «два А».

«Корпоративные облигации полной доходности дали плюс 3%, а ВДО – минус 7,9%. Идея сработала», – констатировал он.

Фавориты стратегии также показали результат: число выросших компаний вдвое превысило число снизившихся, при том что индекс Мосбиржи практически стоял на месте.

Отвечая на вопрос о влиянии бюджета на инфляцию, Корнилов отметил, что документ стал более дезинфляционным, чем ожидалось. Если в июне ЦБ закладывал структурный первичный дефицит в 2% на этот год, то Минфин внес в Госдуму параметры с дефицитом 1,8%. В следующие годы расхождение также в лучшую сторону: 0,6% против 1%, 0,2% против 0,5%.

«Минфин закладывал цену отсечения 50 долларов, тогда как бюджетное правило предполагало 59 и 58. То есть цифры еще более консервативны. В сухом остатке бюджет менее инфляционный, что позволяет ЦБ пересмотреть более жесткий подход в сторону мягкого. Это важный фактор, в первую очередь для рынка облигаций», – пояснил стратег.

Говоря о заседании ЦБ 23 октября, Корнилов не исключил продолжения паузы.

«Есть всплеск инфляции из-за индексации тарифов с 1 октября – визуально около 7%. Но в следующем году ожидаем спада инфляции. Это второй важный фундамент для рынков вместе с бюджетом. Поэтому мы действительно находимся рядом с точкой разворота», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, возможно ли снижение ставки без восстановления инвестиционной активности, Корнилов заявил, что дальнейшее снижение будет приносить непропорционально большую пользу.

«Путь с 21% до 14% в абсолюте кажется нормой, но для бизнеса ставка остается высокой. Даже небольшой путь вниз с этих уровней внесет гораздо больший вклад в деловую активность и инвестиции», – сказал он.

Участники сессии также затронули тему рынка госдолга: доходности длинных ОФЗ приблизились к 17%. Вопрос о том, являются ли текущие уровни пиковыми и хороший ли сейчас момент для покупки ОФЗ, был адресован экспертам в рамках продолжения дискуссии.

«Длинные ОФЗ дают возможность заработать более 20% за год»

Управляющий директор ВТБ Мои Инвестиции Артем Маркин заявил, что длинные ОФЗ сейчас торгуются с премией к ключевой ставке, что открывает возможность для получения высокой доходности.

«Ставка – 14%, доходность почти 17%. Даже если премия останется весь следующий год, при снижении ставки на 1,5% потенциал роста 5–10-летних бумаг составит от 5 до 15% по телу до конца следующего года», – пояснил Маркин.

По его словам, совокупная доходность на горизонте чуть больше года может превысить 20–25% на госдолге России.

«Это самое надежное и ликвидное, что доступно инвесторам», – подчеркнул он.

Маркин отметил, что сейчас фокус делается на среднесрочные бонды. Текущая чистая купонная доходность по таким бумагам составляет около 15%.

«Если у вас в портфеле принципиально нет длинных бумаг, я бы уже покупал более длинные выпуски. Но основной фокус – бумаги со сроком погашения четыре-шесть лет», – сказал он.

Эксперт также сообщил, что крупные капиталы уже начали заходить в эти инструменты.

«Мы договариваемся с family office одного из уважаемых людей, который планирует разместить в эти выпуски больше 5 миллиардов рублей. Крупные серьезные деньги начинают приходить, затем подтянется и розничный инвестор – вероятно, в начале следующего года», – добавил Маркин.

Директор ВТБ Мои Инвестиции Денис Рязанцев отметил, что рынок облигаций сейчас сильно расслоился. В сегменте рейтинга «три А» премия к ОФЗ составляет около 1,3% при среднеисторической в 1%, что дает возможность заработать на сужении спреда. В сегменте «два А» спред расширился до 7,5% против исторических 4% – здесь тоже есть возможности для покупок.

«В „три А“ пример – РЖД, тридцатый выпуск, доходность примерно 15,5–16,5%. В „два А“ мы смотрим на бумаги с господдержкой или хорошими денежными потоками: это ОДК, „Эконива“, одна из облигаций „ВК Азот“ с доходностью около 17,5%», – перечислил Рязанцев.

При этом он предостерег от сегмента «три B»: количество дефолтов выросло с 26 в августе до 37 сейчас.

«Гнаться за премией в 17% к госбумагам – плохой вариант, риски слишком велики. Мы видели историю с ЕвроТрансом», – сказал эксперт.

Эксперты посоветовали держать 20–30% портфеля в валюте и назвали фаворитов рынка акций

Инвестиционный стратег Алексей Корнилов напомнил прогноз по курсу рубля: 86 рублей за доллар на конец этого года и 90 – на конец следующего. Среди факторов ослабления он назвал покупательную способность валюты и рост покупок – в октябре объемы достигают 12,1 млрд рублей ежедневно.

«Валютная диверсификация актуальна даже в плавном сценарии ослабления рубля. Это почти бесплатная страховка на случай, если курс окажется слабее прогноза», – подчеркнул Корнилов.

Артем Маркин добавил, что валютные облигации сейчас – один из лучших доступных инструментов.

«Доходность госдолга и корпоративных бумаг в долларах, евро и юанях – 9% и выше. При этом фондирование в юанях аномально дешевое – 3,5–4,5%. Взяв бумагу с плечом, можно получить 14–15% годовых в валюте на коротком сроке», – пояснил он.

Оптимальную долю валютных активов Маркин оценил в 20–30% ликвидной части портфеля.

«Представьте, что будет с вашим капиталом, если курс будет не 90, а 100–120. Для диверсификации этот инструмент сейчас очень интересен», – сказал он.

Говоря о рынке акций, Корнилов отметил, что текущий боковик – временное явление.

«Снижение ключевой ставки, ослабление рубля и инфляция работают в пользу акций. Плюс есть геополитический опцион – скачок может произойти за один день, и вы просто не успеете зайти, если будете ждать», – сказал стратег.

Фаворитами он назвал финансовый и нефтегазовый секторы, IT. Рязанцев добавил, что сейчас особенно интересны компании с высокой дивидендной доходностью.

«Каждое третье предприятие в России убыточное, но есть компании, которые зарабатывают и делятся прибылью. Многие стоят на уровне двух-четырех годовых прибылей – это очень дешево», – подчеркнул он.

Эксперты также отметили, что не видят рисков для дивидендных стратегий со стороны налоговых новаций: в следующем году все инвесторы будут в одинаковых условиях по всем классам активов.

Форум «Россия зовет!» в Казани прошел уже во второй раз, подтвердив статус Татарстана как одного из ключевых центров инвестиционной активности в России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»