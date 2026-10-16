Интеллектуальное патрулирование могут ввести на федеральных трассах в Татарстане

Интеллектуальное патрулирование могут ввести на федеральных автодорогах в Татарстане. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов.

«Изучаем опыт коллег из другого управления, которые реализуют пилотный проект по интеллектуальному патрулированию. В планах Росавтодора – масштабировать этот опыт на всю сеть федеральных дорог через модуль контроля дорожных фондов», – рассказал он.

Нурмухаметов уточнил, что специальный комплекс использует ИИ для автоматического выявления на дорогах дефектов и формирования заданий на ремонт. «Это повышает оперативность устранения нарушений», – подчеркнул он.

Начальник управления добавил, что технологии искусственного интеллекта активно внедряются в дорожном хозяйстве.

«Нейросети уже успешно применяются для распознавания транспортных средств и автоматического выявления дефектов дорожного покрытия», – отметил он.

По словам Нурмухаметова, развивается также интеллектуальная транспортная система. «На нашей дорожной сети организован мониторинг состояния автомобильных дорог – это метеонаблюдение, видеонаблюдение, в том числе за интенсивностью и составом транспортного потока», – заметил он.

Кроме того, на 773 км трассы М-7 функционирует пост весогабаритного контроля. Он определяет перегруженные фуры, которые разрушают дорогу.

Подробнее о том, какие работы планируется провести на федеральных автодорогах в Татарстане, читайте в интервью: «Ильнур Нурмухаметов: «Делаем упор на расширение существующих трасс».