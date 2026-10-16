Минниханов намерен посетить Индию с рабочим визитом в первом квартале 2027-го
Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил на пленарном заседании II Российско-Индийского форума «ТАЙМ» в Казани, что намерен посетить Индию в первом квартале следующего, 2027 года. Соответствующая договоренность достигнута с послом Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром.
«Мы договорились с уважаемым послом, что, скорее всего, в первом квартале мы разработаем программу и будет визит нашей бизнес-делегации с участием органов государственной власти, с моим участием, в Индию», – пояснил Раис РТ.
В ходе пленарного заседания Рустам Минниханов также заявил, что партнерство Татарстана с Индией гораздо шире, чем просто цифры товарооборота.
Как сообщалось ранее, товарооборот Татарстана и Индии за январь – июль этого года превысил 1 млрд американских долларов.